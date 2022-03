Risto Mejide, un presentador ajeno al periodismo convertido en referente en Mediaset

La invasión de Rusia a Ucrania ha provocado una contienda que ya se ha extendido durante un mes y que está acaparando la atención mediática internacional. Este interés ha hecho que los principales referentes periodísticos de la televisión en España hayan cobrado de pronto un mayor protagonismo. Sin embargo, el caso de Mediaset es distinto, pues su apuesta por la información apenas ha aumentado y la cobertura de la guerra ha recaído sobre un rostro ajeno al periodismo: Risto Mejide.

Mientras periodistas como Carlos Franganillo, Vicente Vallés o Ana Pastor cargan con el peso de la actualidad en La 1, Antena 3 y laSexta, respectivamente, en el caso de Mediaset la cobertura de la invasión rusa se relega a Cuatro tras el fracaso de los especiales en Telecinco con Ana Terradillos.

De esta manera, en las últimas semanas los dos formatos presentados por Risto Mejide, Todo es Mentira y Todo es Verdad, han sido prácticamente los únicos espacios que han tratado en profundidad la guerra, lo cual ha convertido al publicista en un referente informativo en la cadena.

Desde que la compañía de Vasile optara por apartar la información de la programación de su segundo canal, cancelando Las Mañanas de Cuatro y Noticias Cuatro, Risto se ha erigido como una de las figuras estrella del canal. De hecho, el publicista no ha dudado en protagonizar una confrontación pública con Ana Terradillos, en quien Telecinco confió para presentar una serie de especiales en el access prime time que acabaron cancelándose por la escasa repercusión obtenida.

El presentador de Todo es Mentira recurrió a las redes sociales para atacar a Terradillos por no frenar a Eduardo Inda, colaborador de El Programa de Ana Rosa, que llamó "periodistas bastardos" a quienes acusan a su periódico de cometer delitos. "Que Eduardo Inda insulte o ataque a 'Todo es mentira' no es novedad, ni siquiera necesariamente malo. Orgullosos de ello. Que Ana Terradillos no defienda el trabajo de sus compañeros, sí. Yo jamás permitiría que un colaborador hablase así de una compañera. Se avecina programita", escribió entonces Risto.

La afronta del publicista tuvo respuesta en directo por parte de la periodista. "El que me dice que no debería entrar en descalificaciones personales, tiene usted toda la razón. En este programa no se permiten descalificaciones personales", dijo la presentadora. Y añadió: "Me gustaría también haberle visto en otras ocasiones, cuando nosotros hemos sido señalados. (...) Las guerritas, entre vosotros, que yo no quiero saber nada".

Esa 'guerra' se ha extrapolado a lo televisivo, con ambos rostros compitiendo por convertirse en referentes informativos en medio de una de las peores crisis internacionales de la historia reciente. En este caso, la audiencia ha convertido a Mejide en ganador por goleada, premiando así a una figura ajena al periodismo que a menudo ha visto envuelta en la polémica por la forma en que en sus programas se aborda la información. De hecho, hace unos días Risto vinculaba en su programa a Pablo Iglesias con Vladimir Putin por haber analizado hace años "la caída de la Unión Soviética, la figura de Putin, el conflicto de Ucrania, las sanciones contra Rusia o el rearme de su ejército".

"Es evidente, alguien que analiza estas cosas solamente puede ser un agente del KGB", ironizó el exdirigente morado, que no dudó en atacar directamente a Risto Mejide: "Ante asuntos complejos, algunos tratamos de arrojar luz, otros prefieren ponerse unas gafas de sol".

"Entiendo que a Risto no le guste que se analicen las cosas con rigor", continuó Iglesias, "parece que le gusta más el sensacionalismo, los bulos y el amarillismo. En eso tengo que reconocer que en eso con Risto Mejide no se puede competir".

Lo cierto es que convertir en adalid del rigor a una figura tan controvertida como la de Risto es un arma de doble filo. Si bien es innegable la capacidad del publicista para atraer a la audiencia y crear formatos atractivos, tampoco se puede ocultar que con Todo es Mentira y Todo es Verdad Cuatro se ha alejado del análisis riguroso y ha pasado a espectacularizar la información.

Nueva etapa con Diego Losada

Esta situación en la segunda cadena de Mediaset podría estar a punto de cambiar. Con el fichaje del periodista Diego Losada y el próximo estreno de En Boca de Todos, Cuatro apuesta por volver a contar en su parrilla con un espacio que aborde la información desde un punto de vista periodístico y sosegado. Está por ver si este movimiento surte efecto y logra atraer a una audiencia demasiado acostumbrada a que Mediaset maltrate los contenidos informativos en favor del entretenimiento y el espectáculo.

