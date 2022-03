Michael Bublé se emociona al hablar de su hijo en 'El Hormiguero': "Está totalmente recuperado"

Michael Bublé visitaba en la noche de este martes 29 de marzo, el plató de El Hormiguero, para presentar su nuevo disco Higher, una combinación de trece temas en los que se mezclan piezas más clásicas de jazz y otras más características del estilo del canadiense.

Entre risas, Pablo Motos no pudo resistirse y nada más empezar la entrevista quiso recordar lo ocurrido la última vez que el cantante estuvo en el programa de las hormigas, allá por diciembre de 2018. Y es que, en una de las pruebas que suelen hacer en el formato, el presentador y Bublé debían competir y alzarse con el título del mejor 'tirador de vasos de cerveza', Michael Bublé realizó el mejor tiro en toda la historia del programa y no han dudado en recordar entre risas aquel momento.

Pablo Motos no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a Bublé por la mejoría de su hijo Noah, de ocho años. Al pequeño le diagnosticaron cáncer con tan solo tres años, y este proceso de recuperación ha sido muy duro para el cantante y su mujer, la argentina Luisana Lopilato. "La última vez que viniste, tu hijo estaba malito. Y ahora creo que ya han pasado las revisiones de los cinco años, y está limpio", comentaba el presentador.

Ambos se fundían en un emotivo abrazo y el cantante no pudo contener las lágrimas ante este tema tan delicado. "Sí, sí. Es una oportunidad maravillosa para dar las gracias a todos por vuestro apoyo y cariño, la gente no sabe lo que ha significado eso para nosotros. Este disco es una carta de amor al mundo porque es un momento maravilloso y lleno de felicidad".

El canadiense ha aprovechado para confirmar que será padre por cuarta vez, tal y como anunció junto a su mujer, en el videoclip de su 'single' I'll never not love you. Y también le ha dedicado unas bonitas palabras a su esposa. "Hemos pasado por cosas muy difíciles y ella es mi ídolo, quiero contarle al mundo que la quiero". Aunque asegura que "no es nada romántico", algo que es consciente, desconcierta a su público.

