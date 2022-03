El mosqueo de Borja en ‘Maestros de la costura’ por haber sido eliminado tras un cambio de reglas

En el ADN de Maestros de la costura está el tener reglas improvisadas y un tanto desconcertantes, que a menudo son recibidas por la audiencia como injustas. Cambios de capitán en mitad de la prueba por equipos, que haya eliminaciones en la primera de las pruebas, además de en la última, cambios de materiales en mitad de la confección… La lista de ejemplos puede ser muy larga.

En el programa emitido este martes 22 de marzo, el formato de Shine Iberia para Televisión Española volvió a modificar sus reglas en la prueba de eliminación, a la que habían llegado con el delantal negro Lili, Navarrete, Lluís y Caterina, mientras que Borja, Judith, Isabel y Pablo, que habían ganado la de exteriores, estaban en teoría salvados. Y he ahí el giro inesperado, en el que los jueces pidieron al equipo que eligiesen a uno de sus aspirantes para jugarse la eliminación por sorpresa; como no se ponían de acuerdo, Isabel fue la encargada de elegir, y señaló a su compañero Borja, uno de los veteranos, que se vio obligado pues a coser una vez más, aunque de mala gana. “A mí cuando me mandan a la prueba de expulsión, rencoroso no, lo siguiente”, advertía.

La prueba de eliminación consistía en crear un traje para una modelo presente en plató, que iba con un maquillaje y peinado específico. A Borja le tocó el estilo pin-up, y su elaboración fue la más floja de todas y terminó expulsado, pero a él eso no le pareció justo.

“No considero que haya sido justo que una persona que viene de ganar un exterior, ya no solo que tenga que bajar a eliminación, sino que se tenga que ir a su casa. Pero el peor enemigo de uno es uno mismo, ha sido culpa mía. Ha sido un fracaso enorme, pero es lo que toca”, decía con indignación el vasco, que salía del taller sin siquiera mirar a sus compañeros.

El aprendiz que no continúa en el taller es Borja. ¡Te echaremos de menos! #MaestrosDeLaCostura



⭕ https://t.co/lsNkRVcPqB pic.twitter.com/6qzk5B75Yn — RTVE (@rtve) March 22, 2022

Por un lado, razón no le falta: no se acaba de entender que una vez más hagan bajar a coser a alguien que se había garantizado la salvación en la prueba por grupos. Sobre todo, porque los jueces dejaron esa decisión en manos de los propios participantes; si Caprile, Escoté y Palomo Spain hubiesen seleccionado a dedo a Borja para bajar por un mal desempeño como jefe de equipo, por ejemplo, todo habría tenido su lógica. Pero no es el caso ni de lejos.

Esta es, además, la segunda vez que un cambio de reglas en la prueba de eliminación juega en contra de los concursantes en la presente temporada. Hace dos semanas el eliminado fue Anthony, después de que los jueces obligasen a los aprendices a cambiar sus materiales con los de sus compañeros al poco de empezar a coser, lo que bloqueó al francés, que hasta ese momento se había convertido en uno de los concursantes más carismáticos (y con mejor corazón) de la temporada.

[Más información: La prueba de habilidad de ‘Maestros de la costura’ o cuando los cambios de mecánica no son a mejor] ]

Sigue los temas que te interesan