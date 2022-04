El papel que ha jugado Mediaset España en el caso del presunto espionaje a famosos de 'Sálvame'

Desde que el pasado fin de semana se conociera que el grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía está llevando a cabo una investigación en la que se intenta arrojar luz sobre un presunto delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos a 140 famosos por parte de la dirección de Sálvame, sólo su productora ha mandado un comunicado en los medios.

"El procedimiento judicial investiga la procedencia de las informaciones sobre una veintena de personas protagonistas de la crónica social", reza el comunicado de La Fábrica de la Tele. "Ningún director o redactor del programa ha tenido nunca relación con agente de policia investigado en las actuaciones judiciales. Ni la policía ni ninguna autoridad judicial han adoptado ninguna medida de investigación respecto a La Fábrica de la Tele".

Sin embargo, según indican los documentos judiciales, uno de sus redactores, Kike Calleja, fue detenido en octubre de 2018 en el marco de esta investigación y, al igual que la fallecida Mila Ximénez, tuvo que testificar en una comisaría de Madrid por haber dado en directo datos de un atestado policial.

A pesar de ello, desde Mediaset España guardan silendio sobre el asunto. Y eso que La Fábrica de la Tele, la productora del programa, está participada en un 30% por el grupo de comunicación dirigido por Paolo Vasile, y cuenta en su consejo de administración con dos directivos: el jefe de auditoría interna, Ángel Santamaría Barrio, y el Director General Corporativo, Mario Rodríguez Valderas.

También de que el grupo fue consciente de esta investigación y no tomó ninguna medida respecto a González o Calleja, como sí hiciera despidiendo a Antonio David Flores tras la emisión del primer capítulo de la docuserie Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Algo que sorprende ya que la empresa recibió el certificado de AENOR sobre el Sistema de Gestión de Compliance Penal.

Tal y como explicó la compañía en febrero de 2020, el grupo creó un modelo de detección de delitos que "no sólo los previene, sino que además minimiza el riesgo de que se produzcan, fomentando a su vez una cultura empresarial ética entre todas las personas que conforman la compañía, incluidos los órganos de gobierno".

No obstante, González siguió trabajando en Sálvame hasta primeros de este mes de marzo, e incluso advirtió en el verano de 2021 a Anabel Pantoja de que se había metido en un lío. "No sabes dónde te has metido. No te lo puedes ni imaginar. No tienes ni idea. Ya te enterarás".

En Julio Anabel y Gustavo mantuvieron una fuerte discusión por su primo Kiko Rivera donde en el fragor de la batalla Anabel comenzó a soltar por la boca algo sobre fichas policiales.

Por tanto, por mucho que ahora Mediaset España quiera desligarse de este asunto, como ya pasó con el caso Carlota Prado y su presunta violación en GH VIP, cuando descargó toda la responsabilidad en la productora Zeppelin TV, ahora sí que se podría hablar de una culpa in vigilando.

De hecho, la cadena incluso llegó a tratar la detención de González como contenido en Sálvame. Entonces, el fotógrafo definió el caso como un "conflicto interno entre el derecho a la información y otros derechos. Navegamos en esa delgada línea y yo estoy convencido de que no ha habido nada irregular", explicó.

Pero, es más, Kiko Matamoros definió al fotógrafo como un delincuente. "Presunto no, flagrante. ¿Sabes lo que va a pasar? Cada vez que vengas tú aquí, van a tener que venir los estudiantes de derechos para ver cómo se delinque en directo. Yo no tengo ninguna imputación. Tú sí la vas a tener".

Gustavo González VS Kiko Matamoros



Kiko Matamoros: “¡DELINCUENTE!” “Yo no tengo ninguna imputación de ningún tipo, tú si la vas a tener”



¿Terminará Mediaset rompiendo su silencio sobre esta investigación que ha puesto en jaque a uno de los pilares de su programación? ¿O por el contrario su estrategia será el mutismo para que el asunto no le salpique en exceso? De momento, consultados por BLUPER, remiten directamente a la productora.

Hay que recordar que esta táctica ya se le volvió en contra en el pasado tanto en el caso La Noria como en el caso GH VIP. En ambas ocasiones, el silencio del grupo no hizo sino avivar un boicot por parte de las redes sociales a dichos programas, que terminaron siendo fulminados de la parrilla tras quedarse sin anunciantes.

[Más información: 'Sálvame' utilizó la 'Operación Deluxe' como contenido tras la detención de Gustavo González

