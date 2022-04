Jesulín de Ubrique no aguanta las lágrimas tras superar su reto en 'El Desafío': "He convulsionado"

Jesulín de Ubrique no aguanta las lágrimas en 'El Desafío'.

El reality extremo de Antena 3, El Desafío, continúa liderando la noche del viernes, tal y como arrojaban los datos de la pasada semana, el programa presentado por Roberto Leal, aunque marcaba su cuota de pantalla más baja desde su estreno, se mantenía en un 15,6% con una media de 1.934.000 espectadores.

En la noche de este 1 de abril, los concursantes del programa volverán a estar al completo, ya que Juan Betancourt se unirá al resto de sus compañeros (María Pombo, Omar Montes, Jesulín de Ubrique, Raquel Sánchez Silva, Lorena Castell, El Monaguillo y Norma Duval) aunque lo hace lesionado debido a una dolencia que le impide andar sin muletas, y tras faltar los últimos dos programas y ser sustituido por el deportista Javier Hernanz.

La invitada de hoy era Silvia Abril, que tuvo una entrada un tanto accidentada al ocurrirle lo mismo que a Mario Vaquerizo; nada más entrar en el plató ambos sufrieron un resbalón. Roberto Leal ha querido rescatar ese momento divertido junto a Vaquerizo y le ha comentado a Silvia que se había "marcado un Mario Vaquerizo".

Pero como en todos los programas, uno de los participantes se ha enfrentado a la temida apnea, la prueba reina que sumerge a los concursantes en un gran bidón de agua bajo el que tienen que aguantar el mayor tiempo posible. La pasada semana Omar Montes batía un récord, y es que el de Pan Bendito aguantó bajo el agua 4 minutos y 23 segundos, todo un logro.

En el cuarto episodio de esta segunda temporada de El Desafío, Jesulín de Ubrique era el elegido para someterse al reto más temido. Tal y como se podía ver en sus entrenamientos, el torero se ha implicado muchísimo junto a Juandi Alcázar, el coach que acompaña durante la prueba a todos los participantes, para poder superar con creces esta prueba acuática.

Ya en directo, el diestro se sumergía en el agua y, gracias a las indicaciones de Juandi y su fuerza de voluntad, conseguía realizar un tiempo de 3 minutos y 8 segundos. Aunque no han sido nada fáciles de conseguir, y es que Jesulín no ha dejado de convulsionar a lo largo del último minuto, tanto es así que era Juandi el que le 'obligaba' a salir del agua ante su estado.

Tras conocer el tiempo que había realizado, el andaluz no podía aguantar las lágrimas y se fundía en un emotivo abrazo junto a su compañero. "He intentado evadirme, concentrarme en lo que fuera, luchar, pelear y hasta donde he podido, cada cuerpo es un mundo. El convulsionar de esa manera, tenía miedo".

Jesulín consigue hacer 3:08 minutos y suma 3.000€ a la Tarjeta Solidaria @openbank_es #ElDesafío4 pic.twitter.com/av3iOO376C — El Desafío (@eldesafioA3) April 1, 2022

