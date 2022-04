Kiko Matamoros, segundo concursante oficial de la próxima edición de 'Supervivientes 2022'

Ya se van conociendo más nombres de los próximos concursantes de Supervivientes 2022, ayer era durante la semifinal de Secret Story cuando todos los espectadores podían ver el vídeo de presentación del primer concursante confirmado, la expareja de Miguel Bosé, Nacho Palau.

Hoy descubrían en Viernes Deluxe el segundo concursante oficial del reality de supervivencia de Mediaset, tras un breve paso de Jorge Javier Vázquez, un vídeo de presentación de Kiko Matamoros se emitía en directo ante la sorpresa y el estupor de los presentes en el estudio.

"Hola amigos, soy Kiko Matamoros y quiero anunciaros que soy concursante de Supervivientes 2022, quiero demostrar que puedo vivir sin aditivos ni conservantes y quiero dedicaros este concurso a todos los que me habéis seguido durante muchísimos años en Telecinco. Suerte a todos y a por todos", anunciaba el colaborador de Sálvame.

El propio Kiko Matamoros se encontraba en el plató, mientras Carlos Lozano se sometía a una entrevista por parte del programa. "He firmado esta tarde", explicaba Matamoros. "Tengo un reto muy importante delante de mí, hay una serie de historias que hay ahí y que las trae la participación en el concurso, que verdaderamente me producen cierto respeto, pero no miedo". Y es que, el colaborador se tendrá que enfrentar a las críticas de todos sus compañeros.

"Dejo una estabilidad que no he tenido en mucho tiempo: personal, tengo buena comunicación con mis hijos y una pareja estupenda con la que llevo tres años y a la que voy a echar mucho de menos". Todo apunta a que su pareja, la modelo Marta López, será su defensora en el plató, aunque Matamoros asegura que "todavía no está del todo despejado ese asunto".

Para Kiko Matamoros solo existe una debilidad ante Supervivientes 2022, y es su pareja Marta. "No tengo claro si va a venir o no a un plató, decidirá ella. En ese sentido tengo mucha inseguridad, es una chica brillante y estupenda, y a lo mejor este mundo le viene grande. Nosotros, que llevamos muchos años en televisión, a veces nos vamos enfadados, ella que nunca ha pisado un plató... Es complicado".

"Tengo muchas esperanzas en hacer bien las cosas y no defraudar a la gente que ha confiado en mí. Lo que más miedo me da es el hambre, porque yo como un montón, eso me da mucho respeto", confesaba.

Toda una experiencia novedosa para Kiko, ya que no se enfrenta a un reality desde el año 2005, cuando abandonaba Gran Hermano VIP 2, tras un comentario de una compañera sobre su exmujer, Makoke, que hizo estallar al colaborador con su consecuente salida del programa.

Tendremos que esperar hasta el inicio del reality para poder ver a Matamoros en Honduras, eso sí, ha confesado que ha "pedido el salto más alto de la historia, a ver si me lo dan".

