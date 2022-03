Farruquito, el sorprendente fichaje que negocia Telecinco para 'Supervivientes 2022'

Supervivientes 2022 necesita grandes nombres para recuperar al público que ha perdido Telecinco durante los últimos meses, y así ser un buen revulsivo de audiencias para que la cadena pueda acabar con la racha de victorias de Antena 3 en los próximos meses.

De ahí que la cadena y la productora Bulldog TV hayan estado tanteando nombres para que se embarquen en el reality y así sorprender a la audiencia. Uno de ellos es Farruquito, el famoso bailaor y cantaor flamenco, según ha podido conocer BLUPER en primicia.

Durante las últimas semanas se ha estado negociando con el sevillano para que, una vez supere las pruebas médicas, pase a convertirse en el concursante estrella de la edición. Por su parte, el hijo de El Moreno y La Farruca ha liberado su agenda para los próximos meses.

Para Farruquito, ésta puede ser una gran oportunidad para mostrarse tal y como es ante una audiencia que aún no ha olvidado su condena por homocidio imprudente y omisión del deber de socorro en 2005.

El bailaor ingresó en la cárcel de Sevilla el 16 de enero de 2007, donde cumplió 14 meses hasta que en marzo de 2008 fue calificado en tercer grado, lo que le permitía regresar al centro solo para dormir, y desde enero de 2009 se encontraba en libertad condicional y se le retiró la pulsera telemática que estaba obligado a llevar.

Durante este periodo el condenado no tuvo ningún problema con la justicia que obligara a suspender la libertad condicional. De esta forma, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla le concedió la libertad condicional, según lo previsto en la ley, tras un informe positivo sobre su comportamiento en prisión.

"Algún día la contaré cómo viví esa historia, porque no fue así exactamente cómo la contaron. Pero sí puedo decir que han pasado once años y es algo que siempre pienso. Por respeto a su familia, a la mía, y a las personas que no quieren escuchar de esto, es un capítulo que siempre me hace temblar. Pero, al mismo tiempo, los años van apartando esas tinieblas para que puedas seguir con la vida", comentó en Chester, con Pepa Bueno, en 2015.

Durante todos estos años, el bailaor ha estrenado multitud de espectáculos con los que se ha ido de gira por Europa, Sudamérica y Estados Unidos. Entre ellos se encuentran Sonerías, Baile, Abolengo, Pinacendá, Improvisao, Tres flamencos o Baile Moreno.

En busca de un casting potente

Como decimos, Mediaset España necesita como agua de mayo la llegada de Supervivientes a su parrilla para remontar sus datos de audiencia y frenar la racha de victorias de Antena 3, que lleva ya cuatro meses venciendo a Telecinco. Y para ello será vital contar con un casting potente.

En las últimas fechas, muchos son los nombres que se han rumoreado. Los dos más seguros son los de Anabel Pantoja y Kiko Matamoros y este medio adelantó hace unos días que ultimaban su fichaje Marta Peñate (La isla de las tentaciones) y Asraf Beno, el novio de Isa P.

También sería concursante el exintegrante de Cruz y Raya, Juan Muñoz, mientras que la antigua amiga de Isabel Pantoja, Charo Vega, no habría pasado finalmente las pruebas médicas.

Otros nombres que han estado sobre la mesa han sido los de Marta Riesco y Antonio David Flores. Sin embargo, la reportera de El programa de Ana Rosa ha negado la mayor, mientras que la cadena ha rechazado categóricamente que haya negociado con el padre de Rocío Flores.

Este medio también confirmó hace unos días que la productora se había interesado en Jesulín de Ubrique y Eduardo Navarrete, pero ambos habían rehusado el ofrecimiento. Lo mismo ocurriría con la hija del primero, Julia Janeiro, que tampoco será concursante de Supervivientes.

