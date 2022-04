¿Quién es Charo Vega, la concursante de 'Supervivientes 2022 que fue amiga de Isabel Pantoja?

En la lista de concursantes de Supervivientes 2022 encontramos a rostros muy conocidos del universo de Telecinco, como Kiko Matamoros y Anabel Pantoja. Y otras personas a las que les podemos decir eso de "tu cara me suena", pues han aparecido muchas veces en televisión, como Charo Vega, solo que a ella se le conoce por sus amistades con celebridades como Isabel Pantoja.

La bella de Charo Vega se va a supervivientes. pic.twitter.com/R4RTq0llFK — Juan Silva (@DelosReyesAboga) April 8, 2022

Pero ¿quién es Charo Vega y de qué conoce a Isabel Pantoja? Habría que remontarse a los años en los que la tonadillera tuvo como mánager a Tony Caravaca, uno de los representantes más conocidos de este país, y del cual Charo era esposa.

Eso permitió a Charo Vega codearse con estrellas como Lola Flores y Lolita, y con celebridades como Carmina Ordóñez. De esa relación profesional surgió también la amistad con Isabel Pantoja y también con su hermano Agustín, quienes desde su punto de vista se han portado con ella “como un mojón”.

“Yo no les he hecho nada en la vida y nos hemos ayudado mucho”, aseguraba Charo Vega, que cree que alguien “le ha intervenido la mente” a Isabel Pantoja. Ese alguien podría ser el propio Agustín. “Tiene coraje de todas las personas de este mundo, incluso de sí mismo”, aseguró.

Charo Vega ha explicado en Sálvame y en el Deluxe también que su primer distanciamiento con Isabel fue en los años 90, cuando le preguntó por los rumores que la relacionaban a la intérprete de ‘Marinero de luces’ con Encarna Sánchez. Pantoja prefirió guardar silencio e irse del restaurante en el que estaban. Tiempo después se reconciliaron, y Vega fue la mano derecha de la artista “cuando se hizo la liposucción”. “Yo la curaba y la duchaba, como si fuera su hermana”, declaraba.

La relación entre ambas se rompió allá por 2013, después de que Vega se sentase en el mismo programa para hablar del embarazo de Isa Pantoja. “Me dijo que no contara con ella, que era mi única amiga y que no me quieren ni mis hijos”, recordó, la invitada.

Los espectadores más fieles de Sálvame también recordarán que Charo Vega fue una colaboradora habitual del programa durante el año 2011, e incluso sacó entonces una canción llamada ‘El menú del día’. En cierta ocasión, Charo Vega habló en el programa de un supuesto idilio entre Fran Rivera y Lolita Flores, que terminó con una demanda judicial por parte del torero.

Este año por fin veremos a Charo saltar del helicóptero de Supervivientes, si bien hay que destacar que su nombre ya estuvo en las quinielas de este reality en años anteriores. Ella misma aseguró en Sábado Deluxe en el pasado que estaría encantada de participar en este programa.

¡Bombazo! Charo Vega: “Bernardo vendió entradas falsas cuando Pantoja volvió a los escenarios” https://t.co/Q1es3wRIYd pic.twitter.com/CmKk1CZ3Zg — Deluxe Sabado (@DeluxeSabado) September 10, 2017

