La decadente situación que lleva a Juan Muñoz, de Cruz y Raya, a participar en 'Supervivientes 2022'

El cómico Juan Muñoz será el próximo concursante de la nueva edición de Supervivientes 2022, el humorista que formara parte de Cruz y Raya entre 1987 y 2007, saltará del helicóptero y luchará por ganar el reality de supervivencia más duro de Mediaset.

Una noticia, la de su participación en este reality, que no ha terminado de sorprender al público de Telecinco, ya que hace menos de un mes, su figura saltaba al primer plano informativo de Sálvame, tras denunciar en el plató la "situación decadente" en la que se encontraba Muñoz. Una posible estrategia de la cadena para relanzar al personaje antes del inicio del reality de supervivencia.

Y es que el programa presentado por Jorge Javier Vázquez aseguraba que el cómico se encontraría ahogado por las deudas, o por lo menos así lo explicaba Luis, un antiguo amigo del humorista que arrojaba un poco de luz sobre su situación: "Vive en una situación decadente. Tiene deudas por todos lados, con una vida muy mala y muy oscura. Es una persona que no puede estar sola. La amistad se rompió cuando comenzó a deberme dinero, cerca de 1.000 euros". Pero su situación económica no sería lo único que no ha cuidado el humorista, según explicaba su antigua amistad, su hijo no tendría buena relación con él. "El hijo no le soporta. Su hijo no le soporta más, solo habla de sí mismo. Está en una situación compleja, trabaja de vez en cuando y no entiendo qué hace con el dinero. Tiene una casa que es suya, pero es una persona que no sonríe".

Un cúmulo de motivos, tanto económicos como personales, que apuntan a ser los responsables de su fichaje por el nuevo reality, tal y como apunta Semana. El de Cruz y Raya habría firmado el contrato hace tan solo unos días llegando a un acuerdo con la productora, tras ser asesorado y animado por su mánager para que entrara en este reality y así mejorar la realidad que vive actualmente.

El que fuera pareja profesional de José Mota compartirá programa y convivencia junto a otros famosos que ya han sido confirmados. Los colaboradores de Sálvame Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, la intergrande de La isla de las tentaciones Marta Peñate, Ainhoa Cantalapiedra ganadora de la segunda edición de OT o Nacho Palau, exmarido de Miguel Bosé.

[Más información: ‘Sálvame’ alerta de la “situación decadente” de Juan Muñoz de Cruz y Raya: “Tiene deudas por todos lados”]

Sigue los temas que te interesan