‘Sálvame’ alerta de la “situación decadente” de Juan Muñoz de Cruz y Raya: “Tiene deudas por todos lados”

A menudo Sálvame ha destapado los problemas de algunos cómicos de este país, o las ha tomado contra ellos durante un tiempo: Ángel Garó, Mari Carmen y sus Muñecos, las hermanas Hurtado… En la tarde de este 9 de marzo, sin embargo, el programa puso en el disparadero a Juan Muñoz, el que fuese el 50% del dúo Cruz y Raya entre los años 1987 y 2007, y en el que trabajó codo a codo con José Mota.

Cuando la pareja artística separó sus caminos, José Mota se mantuvo en primera plana artística, enlazando programas, películas y colaboraciones, mientras que Muñoz solo conseguía acaparar la atención mediática por sus desavenencias y polémicas.

Así, Sálvame conectó ayer tarde con Luis, un antiguo amigo del humorista, y reveló que Juan Muñoz podría estar ahogado por las deudas. “Lo conocí a través de una entrevista para mi programa. Nuestra amistad llegó hasta el punto de que le trasladaba a los bolos. Pero es una persona que no puede estar sola. La amistad se rompió cuando comenzó a deberme dinero, cerca de 1.000 euros”, reveló el invitado, que dio sus declaraciones a través de videollamada. “Vive en una situación decadente. Tiene deudas por todos lados, con una vida muy mala y muy oscura”, aseguró también Luis.

En el año 2016 Juan Muñoz se convirtió en uno de los participantes de Tu cara me suena, y, a pesar de no ganar ninguna gala, llevó a cabo un buen concurso. No consiguió, sin embargo, reflotar su popularidad, ni consiguió que el concurso de imitaciones fuese una llave para volver a la televisión.

En 2020 criticó con dureza las restricciones aprobadas por Pedro Sánchez para frenar la pandemia del coronavirus. “Prefiero morir de COVID que de asco, y me están matando de asco”, aseguró, palabras por las que también tuvo que retractarse de manera pública, a través del programa Cuatro al día.

En 2021, durante una entrevista, Juan Muñoz cargó contra José Mota por haber sido un mal compañero. “Es una mala persona, solo piensa en el dinero. Tonto de mí que pensaba que era mi amigo”, llegó a decir. Poco después le pidió perdón públicamente, explicando que “llevaba unas copas de más” cuando lo dijo.

En el terreno personal, Juan Muñoz también ha tenido una vida muy agitada, no exenta de polémica. Fue pareja de personas populares como la eurovisiva Eva Santamaría o la actriz Marta de Pablo, conocida por su trabajo de azafata en el Un, dos, tres. En una entrevista en Pronto, Marta aseguró que nunca llegó a pegarle, pero que sí sufrió maltrato psicológico. “Podía pasar del amor al odio en minutos”, dijo la intérprete. “En mi cerebro se han seguido repitiendo los gritos y los insultos que me lanzaba”, afirmó también.

En la actualidad, las relaciones familiares de Juan Muñoz tampoco andarían en su mejor momento. “El hijo no le soporta. Su hijo no le soporta más, solo habla de él mismo”, aseguró Luis en Sálvame. “Está en una situación compleja, trabaja de vez en cuando y no entiendo qué hace con el dinero. Tiene una casa que es suya, pero es una persona que no sonríe”, añadía.

