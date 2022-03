Kiko Matamoros siembra dudas sobre el tren de vida de Makoke: “No sé cómo financia su vida”

Una vez más, Kiko Matamoros ha aprovechado una de sus intervenciones en Telecinco para cargar contra la que fue su esposa, Makoke. La colaboradora de Viva la vida acaba de terminar un viaje a México, y en Sálvame se han preguntado de cómo puede mantener un tren de vida tan alto, y para ello han analizado su trabajo en los últimos tres años.

Así, el programa de las tardes de Telecinco ha apuntado que Makoke va tres días al mes a Viva la vida, ha participado en Gran Hermano VIP y La última cena, y ha dado una única exclusiva en la que hablaba de su faceta de abuela. Otros ingresos los recibiría a través de las redes sociales y las publicaciones patrocinadas o con intercambios comerciales.

En ese sentido, Matamoros ha sembrado la sombra de la duda sobre cómo Makoke podría entonces financiarse sus viajes. Según el colaborador, su actual pareja es un trabajador por cuenta ajena “y no es empresario ni absolutamente nada, no creo que sea el caso, él presta sus servicios como capitán de barco”, por lo que no cree que pueda irse a grandes viajes gracias a él.

Matamoros dudó también que su ex pueda hacer todo lo que le vemos en las redes sociales gracias a alguna herencia. “Es una posibilidad. Desgraciadamente fallecieron sus padres y posiblemente a lo mejor le venga de ahí, eran una familia acomodada, pero también son seis hermanas y le hubiera embargado la herencia la Agencia Tributaria”, añadía. Recordemos que en el año 2021 la revista Lecturas publicó que Matamoros y Makoke debían 1,2 millones de euros a Hacienda y que podrían terminar en la cárcel de no poner sus deudas al día.

A finales de febrero de este año, precisamente en Viva la vida, Kiko cargó contra Makoke precisamente por un tema relacionado con las deudas a Hacienda. “Cuidado, que estás metiendo los dedos en los enchufes. Aquí la única que miente eres tú. En diciembre dijiste que yo debía más de un millón a Hacienda. El 1 de enero, Hacienda publica que mi deuda con ellos es de 780.000 euros. Las liquidaciones las tienen las productoras, saben en esta casa que la que miente eres tú”, advertía a la antaño azafata de Telecupón. En aquella misma entrega aseguró que denunciaría a la malagueña “por injurias y calumnias, aparte de por otros temas. Hasta aquí llegaron las aguas”.

