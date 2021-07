¿Qué necesidad tiene Telecinco de machacar a estas alturas a Mari Carmen y sus muñecos?

Desde que se detuviese a José Luis Moreno, Telecinco ha cubierto todo tipo de informaciones sobre el showman. Se ha puesto en duda de que tenga tres hijos como tantas veces ha dicho. Se ha destapado su presunta relación con Tino Dávila, un modelo que se suicidó en 2003 cuando tenía 31 años. Se ha contado cómo Toni Casetas le propiciaba encuentros con muchachos a cambio de protección y de trabajo. Han hablado con confidentes (no contrastados) sobre su vida, e incluso han hablado con el propio ventrílocuo.

De forma paralela, en muchos programas han hablado, casi de rebote, de la otra gran ventrílocua de nuestro país, Mari Carmen y sus muñecos, la conocida ‘madre’ de Doña Rogelia, el pato Nícol, el león Rodolfo y la adolescente Daisy. Y han hablado de ella para dejarla mal, para sacar algunos trapos sucios.

Para generar contenido han rescatado unas memorias de Alfonso Santiesteban de 2004, es decir, de hace 17 años. Allí el compositor aseguraba que es “incompetente e irresponsable, no tiene ni la mejor idea del medio en el que se desenvuelve” y que fue despedida del programa de Luis del Olmo por su poca formalidad.

Esto ha servido como mecha para buscar trapos sucios en la vida de Mari Carmen. Este sábado, en Socialité, se decía que Mari Carmen “es tiránica, es muy soberbia y es muy prepotente”. Que “ocultaría una complicada personalidad tras su sonrisa y el humor de sus muñecos” y que es “retraída, prepotente e incompetente, según los que la conocen la verdadera Mari Carmen”.

El programa contó con el testimonio de Hilario López Millán, que vino a decir que era “una diva, una cosa muy tremenda” y que aunque iba de estrella era más bien una “estrellada”. José Manuel Parada dijo que con ella había tenido los mismos roces que con otros compañeros, y un redactor del programa Cámbiame habló de su mala experiencia con ella. Así, explicó que le propusieron participar y que en un primer momento estuvo encantada, pero que en una segunda llamada insultó al redactor de manera gratuita y rechazó la propuesta.

Para echar más leña al fuego rescataron un audio de Encarna Sánchez (quien lleva 25 años muerta) en el que se enfadaba mucho por un chiste que hizo sobre su persona en una charla con Rocío Jurado, y tachó a Mari Carmen de interesada. “Procura no llamarme, porque te he calado. Tú habla de tus tonterías y gilipolleces con Doña Rogelia, pero de mí no hables, que soy una persona muy seria”, dijo entonces la locura.

Mari Carmen con Doña Rogelia

El programa además llamó a Ángel Garó para que opinase de esta polémica que el propio Socialité había creado rescatando ataques de hace 17 y 25 años. El humorista se enfadó mucho, no entendía qué motivo había para invitarle a hablar mal de Mari Carmen. La redactora que hablaba con Garó le dio la vuelta a la tortilla y se ofendió por el tono del humorista, que terminó colgando y con razón. “Pero, ¿eso quién lo dice? Me parece asqueroso. Es una persona maravillosa y una institución en España. ¿Os vais a cargar en Telecinco a todos los artistas?” preguntaba Garó.

Además, llamaron a la propia Mari Carmen, que intentó hacerse pasar por su hermana para no atender a la prensa. El programa insistía en que sabían que era ella, y hasta que no lograron una pequeña conversación no la dejaron. La ventrílucua protestaba, entre otras cosas, porque ni siquiera le habían preguntado si le iba bien hablar.

¿Qué derecho hay a tratar así a Mari Carmen, una señora de 78 años que nunca se ha visto envuelta en una polémica? No ha protagonizado una portada de revista, ni se ha sentado en un plató para criticar a otras personas, ni se le conoce más datos de su vida que no estén vinculados a su profesión. Ni siquiera está de actualidad por haber sido detenida, como José Luis Moreno.

Parece que en Telecinco alguien le tiene cierta manía, que Mari Carmen es una diana fácil a la que lanzar dardos. Por ejemplo, podemos recordar cómo en 2013 la ridiculizaron tras la boda de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote por haber tenido problemas intestinales. Kiko Hernández aseguró haber tenido mensajes del taxista que la llevó y al que “gaseó” después de tirarse no sé cuántas ventosidades. Aquel día Mari Carmen llamó para cantarle las cuarenta a Kiko, cuya sexualidad cuestionó.

Eso dio barra libre a Hernández para seguir atacándola en programas posteriores y a través de su blog. En aquel entonces ya se emitió, además, los mismos audios de Encarna Sánchez y que ahora vuelven a estar de moda.

Imagen de 'Socialité' de este sábado

Ese mismo año, Sálvame llamó a Mari Carmen para hacerle una “broma”, que también terminó siendo muy pesada, una propuesta para hacer cine para adultos con sus muñecos. Así se entiende que a veces la propia ventrílocua haya cargado contra Sálvame. Por ejemplo, en los IV Premios Sancho Panza aseguró que “no hay espacio en televisión para los artistas, tendremos que hacer un programa como Belén Esteban y así salimos todos los días”.

Con el nuevo ataque a Mari Carmen (por segunda semana consecutiva, además) Mediaset vuelve a actuar en contra de lo que proclama cuando Rocío Carrasco está por medio. Para atacar a la ventrílocua no se dedican “a exigir pruebas como no se habían exigido hasta ahora” tal como pidió Carlota Corredera en los programas del corazón.

Como ya analizó este portal, “el propósito de enmienda por parte de Mediaset debe ser transversal y no limitarse a la perspectiva de género, ya que la prensa del corazón ha perjudicado sistemáticamente a personajes por construir relatos contrarios a ellos sin ningún tipo de rigor”.

