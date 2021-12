José Mota: "No pienso que un cómico quiera dañar cuando hace un chiste, tendría que ser un enfermo"

José Mota ya puede presumir de ser un clásico en la Nochevieja de RTVE. El cómico protagonizará este 31 de diciembre su especial número 21 en la cadena pública, algo que para él es "un regalo".

Bajo el título 'Cuento de vanidad', el cómico abordará los problemas derivados del mal uso de las redes sociales en este proyecto que asegura que será "muy ambicioso y diferente a los anteriores". Y es que, según adelantaba a los medios durante la presentación de la programación navideña de RTVE, este año ha querido dejar a un lado lo político y darle protagonismo a lo social. "La política está tan revuelta que no me sugestiona para hacer nada, está todo demasiado polarizado", explica.

Basándose en el clásico 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens, Mota pondrá el foco sobre cómo las redes sociales mal usadas se convierten en "el escaparate de la vanidad absoluta". A pesar de ello, no se tratará de un relato maniqueo para demonizar las redes: "No son ni buenas ni malas, todo depende del uso que hagas de ellas".

Aunque afirma tener buena relación con las redes, el humorista confiesa que no es muy asiduo a las mismas. "No estoy dispuesto a narrar mi vida a cada minuto para tener más followers, es una manera de esclavitud. El negocio muchas veces va por ahí, pero no me interesa", asevera. Y añade: "No suelo leer lo que dicen de mí en las redes, ni lo bueno ni lo malo".

Más allá de este mensaje que dará "continuidad" al especial, no faltarán los clásicos sketches de humor con imitaciones, surrealismo y crítica social. Además, habrá un homenaje a Raffaella Carrá y Georgie Dann, dos figuras que "forman parte de nuestra cultura audiovisual" y que han fallecido este 2021.

También estarán presentes los momentos emotivos, sobre todo al final de programa. "Le dedico el especial a los sanitarios que perdieron la vida por estar en primera línea de fuego, luchando para que la palabra esperanza tuviera sentido", avanza Mota.

"Cada vez que cae un chiste en medio de la gente, el mundo es un poquito mejor"

En estas dos décadas trabajando con el humor, el cómico ha sido testigo presencial de todo un cambio de paradigma con el que se han redibujado los límites del humor. "La comedia transita por pasillos cada vez más estrechos, pero no se ahogará en la vida, es algo consustancial al ser humano, no se puede vivir sin humor", desliza.

El manchego considera que "se están consiguiendo muchos logros sociales y es bueno que eso ocurra", pero vaticina que llegará un momento en que se vea la comedia "como un guiño humorístico a las cosas más serias". "Yo en ningún momento pienso que un cómico quiera dañar a nadie cuando hace un chiste, tendría que ser un enfermo", añade Mota, que está convencido de que "cada vez que cae un chiste en medio de la gente, el mundo es un poquito mejor".

Pese a tener que hacer malabares para encajar el especial entre su apretada agenda ("para mí sería ideal que el fin de año estuviese en agosto", bromea), para José Mota es un honor mantener su cita con la audiencia de TVE 21 años después. "Antes de dedicarme a esto miraba a los que estaban, Martes y Trece, Fernando Esteso, Pajares, Tony Leblanc... como algo absolutamente mágico y maravilloso. Tener la oportunidad de recoger ese legado es un regalo", concluye.

