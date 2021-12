José Mota no será jurado en la tercera edición de 'Mask Singer: "Me es imposible. Tengo muchos proyectos"

Nuevos cambios en el jurado de Mask Singer: adivina quién canta. José Mota ha confirmado este martes durante la presentación de la programación navideña de TVE que no formará parte del jurado de la tercera edición del talent de máscaras de Antena 3.

"No quiero hablar porque se puede malinterpretar. He compartido momentos maravillosos con todo el equipo, pero en este momento me es imposible, tengo muchos proyectos por delante y no se puede estar en todos los sitios", ha confesado el humorista.

"Ha sido un orgullo, me he sentido superbien tratado por Antena 3 y por Fremantle. Ha sido un placer. Adoro a Los Javis, Paz Vega y Malú, lo digo de verdad, no para quedar bien. Iría a cualquier proyecto que estuviesen ellos siempre que pueda", ha añadido el humorista, que regresa a la televisión pública esta Nochevieja con Un cuento de vanidad, adaptación del cuento de Charles Dickens.

El concurso, presentado por Arturo Valls, consiste en ver a un montón de celebridades cantar ocultas tras llamativos disfraces. El público presente en plató elige a sus favoritos, y el que menos votos logre tiene que desvelar su identidad, dando por finalizada su participación.

Su segunda temporada, en la que Joaquín Cortés se alzó como ganador, terminó con una media de 1.748.000 seguidores y un 16,5% de cuota en sus 9 entregas. Su gran final lideró el prime time con un 20,6% de cuota de pantalla y 1.964.000 espectadores de audiencia media. Se convirtió así en lo más visto de la noche por primera vez en esta temporada, y anotó su máximo en cuota y su segundo mejor dato de temporada en miles de espectadores.

El concurso presentó un potente casting, que tendrá que estar a la altura en esta tercera temporada. Entre otros famosos vimos a Bertín Osborne, LaToya Jackson, Mel B de Spice Girls, Paloma San Basilio, Esperanza Aguirre o Josep Pedrerol; por tanto, el desafío para encontrar nuevos perfiles es muy elevado.

