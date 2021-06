Aunque Esperanza Aguirre se vista de Mariposa, Aguirre se queda

Esperanza Aguirre quiere labrarse una carrera mediática simpática y desenfadada. La que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid quiere salir por televisión no ya para hablar de política (o investigaciones judiciales) sino para participar en formatos de entretenimiento. Así, sorprendía a todos el pasado miércoles al descubrirse su identidad bajo la Mariposa de Mask Singer.

En su debut (y despedida), Aguirre cantó en inglés y francés, ya que animó al público con el tema ‘Ella, elle l'a’ de Kate Ryan. En su vídeo de presentación, Mariposa apareció con unos chorizos, que luego asó en una barbacoa. También dijo que está aprendiendo cocina.

Una vez se supo que era Aguirre, la pista de los chorizos tuvo un significado especial. Muchos pensaron que la exmandataria se estaba riendo de sí misma, aunque ya sabemos que los vídeos de presentación los graban actores de figuración. Y que es probable que ella descubriese el vídeo ayer mismo, durante la emisión del programa.

No se puede negar que Esperanza Aguirre dio juego en Mask Singer, pues ninguno de los investigadores logró adivinar su identidad. En la primera apuesta de la noche, Javier Ambrossi, Javier Calvo y José Mota apostaron por María Teresa Campos, mientras que Paz Vega se decantó ¡por Ana Torroja! A saber qué pensaría la vocalista de Mecano al respecto.

En la ronda final, Javier Calvo creyó estar ante Mayra Gómez-Kemp, Paz y Mota señalaron a Carmen Lomana, y Ambrossi se mantuvo en María Teresa Campos. Por ello, la sorpresa de ver a Aguirre fue mayor. También que titara su máscara con cierto desdén al suelo, demostrando su fuerte carácter.

🦋 ¡Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) se escondía bajo la mascara Mariposa! 😱 ¿La habías descubierto? 🔍 En esta edición de #MaskSinger puede pasar CUALQUIER COSA 💥🤐



Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger3 pic.twitter.com/FJG9ReE9Hc — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 9, 2021

Probablemente, con la pista de la cocina, se nos esté hablando de Celebrity Bake Off, el próximo talent show con famosos que se podrá ver en Amazon Prime Video. Esty Quesada 'Soy una pringada', Chenoa, Pablo Rivero, Soraya Arnelas, Andrés Velencoso, Adriana Torrebejano, Joan Capdevila, Yolanda Ramos, James Rhodes, Iturralde González y Paula Gonu concursarán en este formato de repostería junto a Esperanza Aguirre.

¿Se le dará bien esta aventura, este lavado de imagen? Es difícil de prever. No sabemos cómo trabajará Aguirre bajo presión, cuando haya que entregar un plato y no esté a tiempo. O cuando no se ponga de acuerdo con sus compañeros. Si será una persona amable y divertida, o si tendrá una actitud áspera y dictatorial.

Tirando de archivo, podemos recordar la vez que estuvo de invitada de Pasapalabra, y entonces andaba más perdida que un pulpo en un garaje. Aguirre desconocía la mecánica del formato, y hacía preguntas como “esto, ¿qué va? ¿Por el número de aciertos, o qué?”, o si “¿le damos cuando creamos que sabemos? ¿Hay que pulsar?”.

Los profesionales de la televisión no olvidan los desaires de Aguirre

El jueves, tras la emisión de Mask Singer, Espejo público comentó los mejores momentos del programa. Allí se reveló que, durante la grabación de sus canciones, Esperanza se mostró una mujer muy controladora, “con mucho carácter”, tanto, que hasta quería intervenir en el estudio.

La presentadora de Espejo público, Susanna Griso, apuntó que ella misma ha sido víctima del carácter de Esperanza Aguirre. “Tiene mucho carácter, te lo digo yo que he tenido bastantes entrevistas muy sonadas con ella. Es más, te diré que las dos peores entrevistas de mi vida han sido con Esperanza Aguirre” afirmó. En una de ellas, la política solo respondía con monosílabos, lo que hizo imposible su trabajo.

En otro encuentro, “se enfadó porque, además, en ese momento su candidato no era Rato, ella quería a Ignacio González de presidente de Caja Madrid y eso generó una bronca. No le gustaron mis preguntas y fue tremenda”, recordaba la comunicadora.

Una opinión en la misma línea tiene Gonzo, el periodista al frente de Salvados, en laSexta. En una entrega emitida en noviembre de 2020 Aguirre sería entrevistada, pero puso sus condiciones. “Tú me vas a hacer tres preguntas, y a cada una de esas preguntas te voy a contestar en un minuto. Y que todas las preguntas se refieren a mi programa de sanidad” señalaba la madrileña.

Tras preguntarle por cómo se encuentra de salud tras haber superado el coronavirus, y después de repasar los proyectos sanitarios que implantó, Aguirre advertía: “Querido Gonzo, esta es la última pregunta. O sea, que fíjate muy bien en cuál es la última que vas a hacer”. “Quedan dos” señalaba Gonzo.

Pronto surgieron las discrepancias sobre cómo se estaba llevando a cabo la entrevista, y Aguirre espetó un “se han acabado las preguntas”. “Usted quiere que haga lo mismo que con Jordi Évole, que me vaya. Pues me voy. Todo el mundo largo de aquí” decía la que fuese ministra. “Como lo sabía yo, que no cumplís vuestra palabra” añadía.

En una entrevista a BLUPER, Gonzo reconoció que “Esperanza Aguirre es la persona que por sus formas me lo ha hecho pasar peor. Yo no disfruto de los momentos de tensión, intento conseguir mis objetivos desde las preguntas complicadas o desde el humor, pero con ella la tensión fue total, siempre con malas formas”.

Así, recordó cómo cuando trabaja en Caiga quien caiga “una vez me tiró unos papeles de un manotazo y la última vez en Salvados nos echó de su casa porque no le gustaba lo que le sacaba en el iPad. Probablemente es la política con menos educación a la que he entrevistado”.