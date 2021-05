El miedo de los famosos a hacer el ridículo cuando van como invitados a ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas La guerra psicológica de Pablo Díaz y Javier Dávila en 'Pasapalabra': así luchan por el bote

Cientos de famosos han pasado por Pasapalabra a lo largo de la historia del programa. Algunos son reincidentes, y están encantados de ir al concurso para ayudar a los participantes a conseguir el máximo de segundos posibles para el rosco final.

El pasado mes de marzo, el actor Jorge Lucas saludaba con mucha ilusión a Roberto Leal, el actual presentador del formato. “Tenía muchas ganas de conocerte” le decía. “Que sepas que yo estoy en nómina en este programa” añadía después, recordando que ha estado “veintitantas” veces en el concurso del famoso rosco, sobre todo, en la etapa de Telecinco. Demostraba así que tiene dominada la situación, y que disfruta poniéndose a prueba delante de las cámaras.

Y es que no importa si el famoso es actor, cantante, escritor, periodista o político. Cualquiera que se plante en ese plató tendrá que demostrar, ante unos tres millones de espectadores de media, sus conocimientos en cultura popular y su rapidez mental en las pruebas como la sopa de letras o la pista musical.

Esta semana, Willy Bárcenas, el cantante del grupo Taburete, se convertía en invitado de Pasapalabra por primera vez. “Soy el debutante de la tarde, nunca había estado en Pasapalabra y llevaba mucho tiempo intentando venir”, señalaba el madrileño. “Espero vencer los nervios del primer programa y no hacer demasiado el ridículo”, reconocía, con cierto humor.

Su deseo se cumplió, Willy Bárcenas venció los nervios, e incluso brilló especialmente en su primer día en la prueba de memoria ‘¿Dónde están?’. En la pantalla aparecen nueve casillas numeradas con nueve palabras, y los concursantes solo la ven unos segundos antes de que se vuelvan a ocultar. Luego Roberto Leal dice una palabra y el concursante debe responder bajo qué número se esconde. Si aciertan, siguen jugando, si no, pasa al siguiente compañero. Para resolverlo cuentan con 75 segundos.

El lunes, bajo la temática “platos e ingredientes mexicanos”, Willy Bárcenas, que era el tercero en responder, resolvió el panel cuando le sobraba más de medio minuto. Este miércoles repitió la hazaña con “mamíferos carnívoros como el coyote”, que finalizó con 12 segundos de sobra.

“Cuidado con Willy, eh!”, exclamó Roberto Leal, que señaló un récord que habría logrado el cantante. “Creo, no sé si me equivoco, que desde que comenzó esta nueva etapa y que yo haya vivido, que el invitado complete dos veces esta prueba no me había pasado nunca”, reconoció el andaluz. En su despedida del programa, Bárcenas destacaba estar muy contento “porque no he quedado mal del todo. Y lo he pasado fenomenal, se me ha pasado muy rápido y tengo muchas ganas de volver”.

Los famosos que peor lo han hecho en ‘Pasapalabra’

Para desgracia de los concursantes, no todos los famosos del programa tienen la rapidez y el desparpajo de Willy Bárcenas en su primera visita. Hay quien parece que nunca ha visto el programa, y pregunta cosas que, en principio, debían conocerse de sobra.

Esperanza Aguirre, por ejemplo, debutó en febrero de 2019, cuando el programa estaba en Telecinco, y no tenía ni idea de la mecánica. “Esto, ¿qué va? ¿Por el número de aciertos, o qué?” llegó a a decir en cierta ocasión.“Entonces, ¿le damos... cuando creamos que sabemos? ¿Hay que pulsar?”, preguntó en otro momento. Además, se quejaba de que su bombilla “no chufla” cuando le daba más tarde que su rival en la prueba de la pista musical.

También estuvo muy perdido en esa misma prueba Iván Massagué, cuando visitó el programa en octubre de 2018. A veces se adelantaba al pulsar y perdía turno sin entender por qué, y en otras, pretendía tener un rebote que no le correspondía. Christian Gálvez, el entonces presentador de Pasapalabra, le tuvo que decir que llevaban once años haciendo la misma prueba, y que las reglas son las de siempre.

Paz Padilla hizo perder los nervios al histórico concursante Fran González. Ella iba al programa en Telecinco con su particular tono televisivo, desenfadado y cargado de histrionismo, y dejaba los segundos pasar, o no conseguía dar respuestas correctas. Hacía que Fran perdiese la concentración, pero el concursante no se quejó (aunque su cara lo decía todo).

También se puede mencionar a Jesús y Daniel Oviedo, Gemeliers, como otros invitados a los que los nervios le jugaron una mala pasada. Entre otras meteduras de pata, confundieron olla con “holla”, y cuando se les pregunto “con la J: séptimo mes del año” respondieron jueves. Y “con la O: porción de tierra con vegetación”, dijeron isla.