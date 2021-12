Alejandro Sanz habla de sus fiestas con Ayuso y Almeida y desvela la condición que pone a sus invitados

Alejandro Sanz ha sido el invitado de El Hormiguero en la entrega de este lunes 13 de diciembre. El cantante ha vuelto al programa de Pablo Motos dos meses después de su última visita, aunque en aquella ocasión lo hizo con sus compañeros de La Voz, mientras que ahora ha acudido en solitario para promocionar su nuevo disco.

El artista ha hablado sobre Sanz, un proyecto que se gestó durante el confinamiento y en el que ha volcado sus emociones más íntimas, aunque confiesa que le costó mucho iniciarlo porque no encontraba la inspiración. Sin embargo, todo cambió al volver a tocar su primera guitarra, la que le regaló su padre cuando era niño. Con ese instrumento entre sus manos nació Bio, la primera canción del disco, la cual dedica a su madre: "Mi madre luchaba... Cuántas veces la vi llorar porque perdía la batalla", ha confesado emocionado.

"Todos hemos visto a nuestros padres preocupados, pensando en la batalla que estaban perdiendo", ha señalado el cantante, que asegura que tuvo muchas dudas sobre publicar el álbum debido al carácter tan personal de los temas.

Pese a su gran popularidad, Alejandro Sanz confiesa que es una persona extremadamente tímida, lo cual le ha generado problemas en su vuelta a los escenarios tras el confinamiento por la pandemia. "El primer concierto después de la pandemia fue en Chicago y estaba cagado de miedo. Por no saber si sabría estar ahí arriba, si el público respondería... Pero sí, todo fue bien. Lo echaba de menos", relata.

Y es que, para él, enfrentarse al público es como una terapia de choque que le obliga a superar la timidez que muestra en su día a día.

El invitado de El Hormiguero también ha hablado sobre la edición del juego del Monopoly basada en su figura y su trayectoria. El hijo adoptivo de Cádiz ha desvelado que ha jugado con sus hijos en casa y, además, les hizo trampas en una ocasión. "Me salté una casilla y por la noche lo pasé fatal", ha bromeado.

Pablo Motos ha querido aprovechar la presencia del artista para preguntarle por las comentadas fiestas en su casa, a las que han llegado a asistir dirigentes políticos como Ayuso o Almeida, a quienes el presentador ha nombrado. "En mi casa pasa mucha gente. Tú no has venido, Pablo", ha bromeado Sanz. "Viene mucha gente y la única condición es que no se hable de política", concluye.

