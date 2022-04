Todas las claves de 'Supervivientes 2022': puntos fuertes y débiles

El reality estrella de Telecinco regresa por fin a su parrilla. Supervivientes acude a su cita anual con los espectadores con una nueva edición que arranca este jueves 21 de abril y sobre la que están puestas todas las esperanzas de la cadena para remontar sus audiencias.

Tras las discretas cifras de Secret Story en sus dos versiones y con Gran Hermano aún en barbecho a la espera de la resolución del caso Carlota Prado, el reality de supervivencia se erige como la marca estrella de Mediaset para salvar su prime time esta primavera.

Lo cierto es que a priori el panorama al que se enfrenta Supervivientes este año no es demasiado favorable. El formato anotó el año pasado la edición menos vista de su historia con 2.348.000 espectadores y un 26%, su peor cuota media desde 2017. A pesar de ello, estas cifras son prácticamente impensables para cualquier otro formato de Telecinco en la actualidad, pues sus programas difícilmente superan la barrera de los dos millones, tal y como ya analizamos en BLUPER.

De esta manera, aunque el desgaste del concurso es notorio en sus últimas ediciones, es lógico que la compañía de Vasile tenga esperanza en que este producto contribuya a cambiar las tornas o, al menos, a recortar una distancia con Antena 3 que ya alcanza máximos históricos. Pero, ¿cuáles son las armas de Supervivientes 2022 para conseguir ese objetivo?

Un casting de doble filo

Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Juan Muñoz, Anuar Beno, Desirée Rodríguez, Rubén Sánchez-Montesinos, Yulen Pereira, Ana Luque, Alejandro Nieto y Tania Medina son los 16 concursantes que saltarán este jueves del helicóptero para comenzar su aventura en Honduras.

La expareja de Miguel Bosé y el colaborador de Sálvame son las dos grandes bazas del reality, que finalmente se ha quedado sin su anunciado fichaje estrella. A pesar de ello, la productora considera que el casting "es lo suficientemente potente", tal y como defendió Alfredo Ereño, director general de Bulldog TV, en la rueda de prensa de presentación de la edición.

Si bien es verdad que no hay un gran fichaje que genere expectación desde antes del estreno, como pudo ocurrir con Isabel Pantoja, combinar a figuras de varios ámbitos y generaciones, muchas de ellas desconocidas para el espectador medio, puede contribuir a generar tramas novedodas que den juego en el programa y que nutran de contenido a otros espacios de la cadena, como es el caso de Sálvame, que necesita encontrar en Supervivientes un revulsivo que revitalice su emisión.

¿Pruebas novedosas?

Según ha adelantado Mediaset, la nueva edición del concurso contará con "una batería de juegos y pruebas más espectaculares que nunca, una original ceremonia de salvación acuática y nuevas mecánicas que irán descubriéndose en las galas".

La productora asegura que se han ideado 65 nuevos juegos para esta temporada, pero está por ver si realmente el formato se ha propuesto renovarse y cambiar sus desafíos o vuelve a reciclar la mayoría de pruebas a las que se enfrenten los concursantes, modificando algún aspecto nimio de su mecánica.

Los juegos forman una parte crucial de cada gala en directo y, tal y como se ha comprobado en las últimas ediciones, en ocasiones presentaban poca originalidad y resultaban tediosas para el ritmo del programa. Darle la vuelta a la parte competitiva del reality y hacerla más atractiva para el público sería un acierto importante en esta edición en la que es crucial que productora y cadena sean ambiciosas.

Contenido exclusivo

No cabe duda de que Supervivientes 2022 se volcará con la transversalidad para apostar por el contenido exclusivo en Mitele PLUS, con dos formatos dedicados al reality en la plataforma de pago de Mediaset. Además, uno de esos espacios, Infiltrados en Honduras, cuenta con dos caras novedosas que formaron parte del exitoso Sobreviviré after show: Alexia Rivas desde Madrid e Iban García desde Honduras.

Por otra parte, Supervivientes: Conexión Honduras volverá a recompensar a los suscriptores empezando media hora antes en la plataforma y adelantando contenido exclusivo.

Todo esto se remata con una decisión que ya se produjo en Secret Story y que impide que las expulsiones se vean manipuladas por las famosas líneas de recarga: en esta edición el público podrá votar de forma gratuita.

En definitiva, se aprecia un evidente compromiso de la cadena y de la productora por dar un lavado de cara al formato en esta nueva edición y conseguir la atención de una audiencia que parece haberse alejado de la telerrealidad de Mediaset. Habrá que ver, no obstante, si es suficiente para que Supervivientes 2022 no se sume a la lista de decepciones de los últimos meses para la compañía de Paolo Vasile.

