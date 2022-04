Pablo Rivero: "Disfruto de 'Cuéntame' como de los familiares mayores, sabiendo que acabará"

Hace mucho tiempo que Pablo Rivero dejó de ser "el de Cuéntame" para ganarse el título del actor español que, entre otras cosas, interpreta a Toni Alcántara en la longeva serie de RTVE desde hace más de dos décadas.

Este año, el madrileño sorprendía a los espectadores mostrando su faceta más alocada y cómica en Celebrity Bake Off España, el talent de repostería de Amazon Prime Video en el que pudo desprenderse de las ataduras del guion y enseñó al mundo ese Pablo Rivero que lleva años liberándose. Pero, además, demostró que se toma cualquier trabajo muy en serio y, a pesar de que sus inicios en el concurso no fueron muy halagüeños, acabó imponiéndose a sus rivales y ganando.

Entre sus múltiples facetas profesionales, Rivero también lleva años explotando la de escritos, con cuatro novelas publicadas en los últimos cinco años. La última, La cría, es un relato crudo y estremecedor sobre la forma de enfrentarse a los peligros de las redes. El actor conversa con BLUPER sobre esta obra, su trabajo en Cuéntame, la vez que quiso 'matar' a Toni Alcántara o sus planes de futuro.

Pablo Rivero charla con BLUPER sobre su nueva novela, 'La Cría'. Pablo Ramírez

¿De dónde sacas el tiempo para escribir cuatro novelas en cinco años?

Lo saco de donde no lo hay, pero al final se trata de organizarte y de crear dinámicas de trabajo. Hace unos años hice una película con Albert Espinosa y él dirigía, interpretaba, iba corrigiendo el guion conforme ensayábamos, estaba escribiendo una novela mientras tanto... Para mí era fascinante. Yo a raíz de ser padre madrugo mucho más, duermo menos y optimizo mucho el tiempo, me organizo muy bien.

¿De qué idea nace 'La cría'?

Yo soy fanático del terror y del thriller. De esas historias crudas que te dan la vuelta. Me interesa mucho la psicología que hay detrás de un crimen terrible. 'La cría' nació hace unos seis años, cuando empecé con las redes sociales. No tengo Twitter ni nada, me hice Instagram porque me gusta la fotografía y todo el mundo me daba pautas. Me di cuenta de que a pesar de llevar 20 años trabajando costaba tener seguidores y la gente no se entera de que existes, es como un mundo nuevo en el que se han impuesto otras reglas. Ahí me planteé lo difícil que es llegar a la gente y me planteé hasta dónde estaría dispuesta cualquier persona anónima con ambiciones a llegar para captar seguidores en las redes.

¿Nunca has tenido Twitter? ¿Ni siquiera una cuenta fake para leer lo que dicen sobre ti?

No, es verdad que hay cierto contenido que comparto en stories de Instagram y pienso "esto en Twitter es chulo", pero es que no tengo tiempo ni energía para empezar. Además yo siempre he dicho que Twitter es como la ruta del colegio: a ver quién insulta más. No me interesa estar ahí. A los compañeros nuevos que entran en 'Cuéntame' les digo que no lean los comentarios, porque la gente es muy cruel y es algo muy subjetivo, no puedes vivir pendiente de lo que piensa una persona de entre millones de espectadores.

"Mi trabajo en 'Cuéntame' me restringe mucho las posibilidades de hacer televisión"

La novela trata la sobreexposición de los menores en redes y no he podido evitar pensar en las influencers cuyo contenido se centra exclusivamente en sus hijos. ¿Qué opinas sobre este asunto?

Es un tema delicado. Cada uno es libre y yo conozco compañeras que lo hacen y a las que admiro y respeto. También tiene que ver con la naturalidad o con el peso que se le dé en casa. Es peor un niño que no está expuesto en redes pero en su casa pasan olímpicamente de él, que un niño que se cría con una influencer pero tiene amor, se le enseñan los peligros que lleva... A mí lo que me da cosa es que los niños no eligen, ha habido casos sonados de niños a los que ves en vídeos y dices "no está contento". Entonces dices "¿por qué estás forzando a un niño a hacer algo que no quiere hacer?".

En otra de tus novelas, 'Penitencia', el protagonista es un actor que lleva 20 años interpretando al mismo personaje en una serie y decide dejarlo todo y retirarse. ¿Toni Alcántara ha sido una penitencia para ti en algún momento?

Me encanta (risas). 'Penitencia' nace de un conflicto que tuve con una vecina, pero luego lo fui desarrollando y pensé que tenía gracia llevarlo al extremo y meter ese símil porque yo también soy actor. Me parecía muy bueno.

Yo siempre digo que el trabajo de actor es un trabajo, no soy un loco que se lleve el personaje a casa. Tengo claro que Toni Alcántara está ahí, voy a mis horas de trabajo, lo preparo en casa, disfruto con el equipo... Yo he conocido a compañeros que están todo el día actuando, pero eso nunca lo he hecho. La única penitencia es a la hora de encontrar otros trabajos que encajen por agenda, o porque me asocian a una cadena o a un personaje, eso restringe mucho las posibilidades para hacer televisión.

El actor es un amante de la novela negra y su estilo a la hora de escribir se acerca al thriller psicológico.

¿Te siguen llamando Toni por la calle?

Hay gente que me llama Toni, pero desde hace muchos años hay mucha gente que me llama Pablo. Los niños me llaman "señor" y me siento muy mayor (risas). Cuando hice 'Celebrity Bake Off' también me di cuenta de que cuando haces cosas mediáticas distintas a la serie se abre un nuevo campo a gente que no te conocía. Con los libros también me pasa, accedo a un público totalmente distinto. Y ese es el terreno que he ido ganando y que es mi gran reto, que gente que lee novela negra y de terror se quite la imagen de que el rubito que hace de Toni Alcántara no puede hacer este tipo de historias.

Ofreciste matar a Toni Alcántara en Tánger. ¿Por qué propusiste quedarte sin personaje?

No hubo una reunión en la que dije "matadme", pero en algún momento dije "si queremos señalar algo como muy peligroso, sería la bomba que le ocurriera a un personaje protagonista". Como Toni ha sido el vehículo para contar muchas cosas de la historia, si de verdad se quería contar algo muy bestia, me parecía la bomba que pudiera morir sin que nadie se lo esperara. Pero bueno, también me parece la bomba tener trabajo y seguir desarrollando el personaje.

"He dicho que no a mil cosas para que me tomaran en serio"

¿Piensas mucho en las audiencias de la serie?

'Cuéntame' hace un tiempo que yo la disfruto como a los familiares mayores, porque sabes que cualquier día se va a acabar. Tengo la sensación de que es una serie que se puede seguir contando, pero llevo mucho tiempo y no dependo económicamente de la serie porque tengo ahorros. Si se acabara me daría pena, pero no estoy pendiente de las audiencias.

¿El hecho de mostrar tu faceta más personal en 'Bake Off' fue un incentivo o un inconveniente para participar?

Creo que tiene que ver con un cambio mío personal. Siempre he sido muy responsable y cinéfilo, he tenido muchísimo respeto a la profesión y vengo de una generación en la que si hacías tele no hacías cine y viceversa. Yo he dicho que no a mil cosas para que me tomaran en serio y he sido tonto, porque ahora los actores hacen lo que quieren y son disfrutones. Yo soy muy payaso y muy campechano, eso el personaje de 'Cuéntame' no lo tiene y tampoco se veía en las entrevistas que hacía.

¿Te costó decidirte para participar?

Cuando surgió esto en Amazon, el referente original era muy bueno, habían ido actores muy famosos, el formato estaba muy cuidado y la imagen era muy bonita. Me empezaron a dar nombres y estuve dudando porque no tenía ni idea de repostería. Hubo en momento en que dije "no lo voy a hacer porque pienso que no lo tengo que hacer", pero luego dije "¡Qué coño! Chico, vete dos semanas, pásalo bien y disfruta la experiencia". Fue muy duro, pero me lo pasé bien y estoy contento porque creo que se ve la manera en la que yo trabajo. Lo más importante, aunque suene a tópico, es el equipo. Para mí en cualquier trabajo es primordial pasarlo bien y eso en el programa se nota, igual que en la serie.

¿Te gustaría llevar alguna de tus novelas a la televisión o al cine?

Sí, por supuesto. Creo que el día que no tenga 'Cuéntame' me pondré a desarrollar el proyecto como es necesario. Tuve unos 'enamorados' con mi primera novela, pero es la única en la que yo quiero participar sí o sí, porque es muy especial y muy rara. 'Penitencia' está ahí en proceso, pero esto es muy largo y lleva mucha energía.

