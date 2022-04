Por qué 'Cuéntame' ha elegido a un doble de Ricardo Gómez para interpretar a Carlitos

La famosa ficción de la cadena pública, Cuéntame como pasó, emite su capítulo número 399 este jueves 21 de abril, en el que una de las sorpresas es el regreso de uno de sus protagonistas más importantes; Carlos Alcántara vuelve a España para realizar la presentación de su nueva novela, Nuestro ayer.

Pero contra todo pronóstico, no será el mítico actor Ricardo Gómez el que interpretará a Carlitos en este regreso, y es que parece que por ahora, el tradicional actor que da vida al hijo menor de Antonio Alcántara, no volverá a interpretar este famoso papel porque se encuentra rodando otra serie: La ruta, de Atresplayer Premium. Por ello, todo apunta a que en esta temporada número 22 los televidentes no verán el rostro de Gómez por San Genaro.

Hace algunos capítulos, Carlos Alcántara comunicaba a su familia que volvería a Madrid, algo que resucitó la ilusión entre los fanes de la serie por ver de nuevo a su tradicional intérprete, pero finalmente, en el próximo capítulo titulado Nuestro ayer, será otro actor el que actúe como doble de Ricardo Gómez.

Aunque no es la primera vez que en la serie producida por Ganga, se utiliza este recurso. Se hizo cuando Irene Visedo abandonaba la serie antes de la incorporación de Pilar Punzano. Era la actriz Marieta Orozco la que interpretara a este personaje de forma esporádica y en algunos episodios a lo largo del pasado 2008, apareciendo solo en un plano de perfil y no dejando ver del todo su rostro.

¿Qué pasará en el capítulo?

Tal y como se explicaba anteriormente, Carlitos vuelve a Madrid desde Nueva York para presentar su nueva novela, siendo precisamente su padre, Antonio, uno de los más entusiasmados ya que él es el protagonista.

Por su parte, Mercedes visita el programa Quién sabe dónde, para intentar encontrar a su hermana Cecilia. En cambio, Inés seguirá cosechando éxitos y ha recibido el encargo de crear una obra de teatro. Mientras, Toni está preocupado por el atropello del anterior capítulo, sobre todo tras conocer la existencia de cámaras de seguridad que podrían haberlo grabado todo.

NUEVA PROMO 🔴 Este jueves volvemos a las 22:40 con un nuevo capítulo a @La1_tve de @rtve en un capítulo con muchos flecos por cerrar y mucha esperanzas puestas ❤️#CuéntameT22 pic.twitter.com/ulmEnKR8qi — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) April 17, 2022

[Más información: ‘Cuéntame cómo pasó’ logra máximo de temporada y ‘Secret Story’ mejora con su semifinal]

Sigue los temas que te interesan