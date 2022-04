'Supervivientes' anuncia que es "muy probable" que Olga Moreno esté en plató, pero no los jueves

La nueva edición de Supervivientes está a punto de arrancar y Telecinco ha presentado este martes todas las novedades que ofrecerá el reality a partir de este jueves 21 de abril, cuando se estrenará la temporada con una gala presentada por Jorge Javier Vázquez.

"Tenemos los ingredientes para que sea una edición inolvidable", ha deslizado Alfredo Ereño, director general de Bulldog TV, en la rueda de prensa de presentación a la que ha asistido BLUPER. El directivo asegura que el casting es "muy potente y heterogéneo" y representa a todo el espectro de audiencia al contar con participantes de entre 20 y 65 años.

Supervivientes 2022 contará con tres entregas en prime time: Tierra de Nadie los martes con Carlos Sobera, las galas de los jueves con Jorge Javier y Conexión Honduras los domingos con Ion Aramendi, que regresa a Mediaset para ponerse al frente de estas galas que, tal y como anuncian desde la cadena, dejarán de ser debates. "No es una gala de debate, va a tener material inédito de lo que pase entre el jueves y el martes", afirma el presentador.

Carlos Sobera, Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi presentarán las tres galas en prime time de 'Supervivientes'.

Lo que sigue siendo un misterio es si finalmente la polémica ganadora del año pasado, Olga Moreno, estará presente en algunas de esas entregas. La productora asegura que es "bastante probable" que se cuente con la diseñadora en calidad de última ganadora. Además, en las últimas semanas se había especulado sobre el veto de la mujer de Antonio David Flores a Jorge Javier y hasta Kiko Hernández abordó este tema en Sálvame.

No obstante, el CEO de Bulldog TV desmiente tajantemente este extremo: ". En ningún momento nos ha dicho nada de Jorge Javier", asevera Ereño, que sin embargo adelanta que Olga "aparecerá con la normalidad de cualquier concursante anterior" y no coindiciría con el presentador catalán. "Normalmente no coincide el jueves porque son los familiares los que van", explica.

De lo que tampoco se ha sabido nada es del supuesto fichaje estrella que el reality tenía guardado para el estreno y que estaba pendiente de firmarse hasta el sábado 16 de abril, día que se dio de plazo al nuevo concursante para decidirse. "La apuesta de casting que hay es la que se conoce y es lo suficientemente potente", responde el responsable de la productora, que bromea con que si todos los fichajes con los que se especula fueran ciertos "no cabrían en los Cayos Cochinos ni en Honduras".

Sobre la crisis de audiencia que vive Telecinco y que podría afectar también al que hasta ahora ha sido uno de sus formatos estrella, la cadena trata de transmitir tranquilidad. "Hoy es un día feliz, para nosotros. Supervivientes es un gran formato y un clásico de los realities, siempre ha gustado mucho y estamos trabajando para que siga gustando", ha declarado Jaime Guerra, director de Producción de la compañía.

