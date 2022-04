Alexia Rivas presentará un programa diario sobre ‘Supervivientes’ en Mitele Plus con Iban García

La exconcursante de Supervivientes 2021 Alexia Rivas continuará ligada al reality estrella del universo de Mediaset. Y es que, según ha podido saber BLUPER en exclusiva, la que fuese reportera de Socialité va a presentar un nuevo programa donde se desgranará todo lo que sucede en la isla de Honduras y que podrá verse en Mitele Plus.

De periodicidad diaria, Alexia Rivas estará al frente de este programa desde el plató de Madrid, aunque no se encuentra sola en la aventura: en el proyecto también se encuentra Iban García, influencer vasco que ha trabajado en Mediaset a través de un canal de Mtmad y que ya demostró su buena química con Alexia Rivas en el programa Sobreviviré.

Aunque habitualmente le hemos visto en los platós de Mediaset comentando realities y compartiendo contenidos en TikTok, Iban viajará hasta Honduras, y se infiltrará para contar datos que no vemos los espectadores. El programa estará producido por BulldogTv, y su estreno está previsto para la segunda quincena de abril.

Así, este nuevo proyecto, que todavía no tiene nombre definitivo, recogerá el testigo de Supervivientes: aventura extrema, el programa que Sofía Suescun presentó durante el mes de mayo de 2021 sobre el reality. Un formato que fue cancelado por sorpresa cuando Mediaset decidió prescindir por completo de la hija de Mayte Galdeano.

Todos los nombres confirmados

Supervivientes 2022 arrancará sus emisiones el próximo jueves en el prime time de Telecinco, a partir de las 22:00 horas. El reality llega en un momento muy complicado para las audiencias de la cadena, que no ha conseguido que sus anteriores formatos de convivencia, las dos ediciones de Secret Story: La casa de los secretos, se convierta en un éxito.

Este jueves 14 Mitele Plus estrenó Rumbo a Honduras, un programa en el que desveló los cuatro últimos concursantes de la temporada. Así, se ha confirmado, tal como ya se sabía, que este vivirán en las playas de Honduras la actriz Desirée Rodríguez, la pareja formada por Alejandro Nieto y Tania Medina, y el deportista Yulen Pereira.

Estos se suman a los demás nombres ya confirmados: Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Charo Vega, Anuar Beno, Rubén Sánchez Montesinos, Ana Luque y el cómico Juan Muñoz.

De todas formas, Mediaset podría anunciar el nombre de una persona más que podría sumarse al casting a última hora, tal como avanzó Sálvame el pasado miércoles. El reportero Raúl Triguero aseguró entonces que “el casting de Supervivientes no está cerrado todavía. Según me cuentan, la organización le habría dado de plazo hasta el sábado a una persona muy potente para que se lo piense, recapacite y se sume al casting”. Una persona que podría traer “quebraderos de cabeza tanto a los de allí como a la gente de aquí”, y que sería “de estas personas que dices no me lo puedo imaginar”.

