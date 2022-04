El sueño de Eurovisión de Raúl Fuentes, el cantante que esta noche acude a ‘Viernes Deluxe’

Esta noche el programa Viernes Deluxe recibe a cuatro famosos, y ha promocionado las entrevistas con cebos muy ligados a la Semana Santa. Así, veremos “La pasión de Marisa Jara”, “El milagro de Sofía Cristo”, “El vía crucis de Juanito 'El Golosina'” y “La cruz de Raúl”. Los tres primeros famosos sí son personas a las que hemos visto sentarse en un plató a contar su vida y obra en muchas ocasiones. El cuarto, el artista vasco Raúl, sin embargo, no es tan amigo de los programas de corazón, y resulta especialmente interesante lo que tenga que contar.

Raúl Fuentes, conocido artísticamente como Raúl, nace en Vitoria en el año 1975, y despunta en 2000, cuando participa en Eurocanción, un programa presentado por Carlos Lozano y Paloma Lago en la que el público y un jurado profesional eligen qué canción y cantante deben representar a España en el Festival de Eurovisión.

Por aquel escenario pasaron artistas que ya tenían experiencia en el certamen, como Anabel Conde o Serafín Zubiri, quienes querían una nueva oportunidad. Y otros debutantes, como Raúl, que presentó el tema ‘Sueño su boca’. Quedó en segundo lugar, con una medalla de plata que supo a gloria. Se convirtió en uno de los artistas del momento, y su canción sonó aquel verano por todas partes, con arreglos diferentes a los ofrecidos en Eurocanción, eso sí.

En una entrevista para El Mundo, Raúl contaba que para él “Eurovisión significó entrar de repente por la puerta grande. Que me hicieran aquella oferta de preselección, sin ser yo nadie, provocó el lanzamiento de mi carrera”.

“Muchos eurofans todavía dicen que por qué no fui yo. Mandamos a un Serafín Zubiri, que ya había estado, y con una balada cuando en aquella época ya empezaban de nuevo a despuntar temas más cañeros”, lamentaba.

A Raúl se le quedó también una espinita clavada con Eurovisión, y por ello, volvió a intentarlo en 2014, cuando participa en Mira quién va a Eurovisión. Este formato consistió en una única gala en la que participaron Ruth Lorenzo, Brequette, La Dama, Jorge González y el propio Raúl, que presentó el tema ‘Seguir sin ti’. Las grandes favoritas del público en aquella ocasión eran Ruth Lorenzo y Brequette, y terminó ganando la murciana, con el tema ‘Dancing in the rain’.

De momento no está entre sus planes volver a intentar ir a Eurovisión, según contó en una entrevista en 20 Minutos: “No digo de esta agua no beberé, pero ya han pasado veintidós años desde entonces y quizás es mejor que se presenten otros artistas. De cualquier manera, no me lo planteo hasta que no llegue el momento y tenga una canción adecuada porque si no las críticas pueden ser demoledoras”.

