Rodolfo Sancho: "Estoy disgustado con el trato que le dio RTVE a 'Sequía'. Era una serie de calidad"

Netflix estrenaba este viernes 15 de abril Los herederos de la tierra, una serie basada en la novela de Ildefonso Falcones que es la continuación de La catedral del mar. Esta ficción producida por Diagonal TV (Banijay Iberia) cuenta con un amplio reparto formado por Aitor Luna, Michelle Jenner, David Solans, Yon González o Elena Rivera.

Quien también forma parte de esta ambiciosa serie, que podrá verse próximamente en abierto en Atresmedia, es Rodolfo Sancho, que atiende a BLUPER para hablar sobre este proyecto, así como de sus otros trabajos en televisión, el futuro de El Ministerio del Tiempo o el hipotético regreso de la serie que catapultó su carrera: Al salir de clase.

¿Cómo definirías a tu personaje, Bernat Estanyol?

Bernat es un animal salvaje, un tipo que por su pasado traumático y trágico se ha llenado de violencia y de agresividad, de sed de venganza. Es un tipo que hoy en día sería digno de terapia, pero por aquel entonces la terapia era tener una espada y llevar a cabo tus objetivos. En el transcurso de la serie acaba conociendo el amor, el cariño y la intimidad, pero es algo que no está dentro de él, no ha conocido la luz en la vida.

¿Tiene algo en común contigo?

Por suerte, no. Cuando uno va a hacer un personaje desnuda su alma y sus sentimientos e intenta manejar los registros que requiere el personaje. Yo siempre digo que por suerte no me parezco a mis personajes, porque mi vida sería una desgracia. Mi vida es mucho más tranquila y no tan trágica ni dramática.

¿Te supone una dificultad extra trabajar en una serie de época?

No, me da lo mismo. Una vez que manejas ciertos códigos sociales de la época, en realidad los sentimientos son muy parecidos a los que tenemos hoy en día. En ese sentido, no me resulta más incómodo que otros personajes. Quizá la complicación venga por el habla, porque los textos son más complejos y hay poco margen de improvisación, pero siempre hay que intentar naturalizarlos.

Has vuelto a coincidir con Elena Rivera, ¿cómo ha sido trabajar con ella?

Muy bien, es una pedazo de profesional. En esta serie nuestros personajes no se cruzan mucho, pero la rodamos antes que Sequía y cuando nos reencontramos fue muy bonito. Es muy fácil trabajar con ella, es como un reloj, lo clava y eso siempre es de agradecer.

Rodolfo Sancho en una de las escenas de 'Los herederos de la tierra'. Diagonal (Banijay Iberia)

¿Crees que RTVE no ha tratado adecuadamente 'Sequía'?

Estoy bastante disgustado con cómo manejaron los tiempos de la serie, sobre todo porque en diferido estuvo dos meses siendo la serie más vista, por lo que el producto tiene repercusión y es una serie de muy buena calidad. Creo que el maltrato de RTVE tiene que ver con saber quién quiere ser: ¿quiere ser la BBC? ¿Quiere ser otro tipo de canal? Si tú tienes un producto de calidad que está dando buenos resultados en diferido, olvídate de las audiencias, sobre todo cuando eres un canal que no tiene publicidad. La pregunta que yo lo haría a Televisión Española es quién quiere ser.

Otro ejemplo de serie maltratada por RTVE es 'El Ministerio del Tiempo', en la que también trabajaste.

Empieza a ser una tónica general en Televisión Española. Es un canal al que aprecio muchísimo y siempre me ha gustado su forma de hacer, pero a veces hay cosas que no deberían ser. Con el Ministerio del Tiempo desde el principio hubo que tirar del carro, con incertidumbre de si se renovaba o no. Es por lo que acabé haciendo Mar de Plástico, porque nadie se decidía y somos actores, surgen otros trabajos y hay que hacerlos.

En enero el director de Cine y Ficción de RTVE dijo que les gustaría retomar la serie. ¿Has recibido alguna llamada para hablarte de este asunto?

He recibido una llamada para comentarme lo mismo que ha salido en prensa, que existe la posibilidad de retomar el asunto. Cómo y cuándo se retomaría, lo desconozco porque creo que ellos tampoco lo tienen claro todavía.

En cualquier caso, ¿estarías dispuesto a volver?

Sí, es una serie a la que le tengo especial cariño, se ha convertido en una serie de culto. A lo largo de los años he cogido mucho cariño a mi personaje, me divierto y aprendo mucho sobre historia de España haciendo esa serie.

Con la actual fiebre por los 'revival', ¿participarías en una nueva versión de 'Al salir de clase'?

Creo que hay cosas que hay que dejarlas en su sitio. Por desgracia, los revival no están yendo muy allá. Cuando tú haces un éxito muy potente, es casi imposible superarlo. Al salir de clase tuvo su momento y hay que dejarlo como está.

