Arranca la PreParty de Eurovisión más grande de Europa: 28 representantes y una sonada ausencia

Los eurofans españoles tienen este fin de semana una de sus citas más esperadas. Madrid acoge este viernes 15 y sábado 16 de abril la PrePartyEs, la fiesta previa a Eurovisión 2022 organizada por Eurovision-Spain que reunirá a más de una veintena de artistas relacionados con el festival europeo, así como a 28 delegaciones internacionales que competirán en Turín el próximo mes de mayo.

Tras dos años celebrándose de forma virtual debido a la pandemia, la Sala La Riviera de Madrid será la encargada de acoger el multitudinario regreso de este evento que comenzó su andadura en 2017. Además, BLUPER será medio colaborador de esta gran fiesta por cuarta vez en su historia.

El pistoletazo de salida de la PreParty tendrá lugar este viernes con la Welcome PrePartyES, un gran concierto presentado por el periodista Víctor Escudero y Krista Siegfrids, representante de Finlandia en Eurovisión 2013. Esta fiesta previa contará con la actuación de varios artistas del Benidorm Fest: Luna Ki, Marta Sango, Xeinn, Azúcar Moreno, Sara Deop y Blanca Paloma.

También estarán sobre el escenario dos representantes de España en Eurovisión Junior: Melani García (2019) y Levi Díaz (2021). Mientras que completan el cartel tres figuras internacionales vinculadas a Eurovisión: The Roop (Lituania 2020 y 2021), Victoria (Bulgaria 2020 y 2021) y Aidan (preselección de Malta 2022).

El sábado el escenario de La Riviera se convertirá en una pequeña representación de lo que se verá en el Pala Alpitour de Turín los próximos días 10, 12 y 14 de mayo. 28 de los artistas candidatos al micrófono de cristal interpretarán sus propuestas en directo para el público eurofán español.

Las delegaciones de Eurovisión 2022 que participarán en esta PrePartyES son: Albania (Ronela Hajati), Alemania (Malik Harris), Armenia (Rosa Linn), Azerbaiyán (Nadir Rüstamli), Bélgica (Jérémie Makiese), Chequia (We Are Domi), Croacia (Mia Dimšić), Dinamarca (Reddi), Estonia (Stefan), Finlandia (The Rasmus), Francia (Alvan y Ahez), Georgia (Circus Mircus), Irlanda (Brooke), Islandia (Systur), Letonia (Citi Zēni), Lituania (Monika Liu), Macedonia del Norte (Andrea), Malta (Emma Muscat), Moldavia (Zdob și Zdub y Frații Advahov), Montenegro (Vladana), Noruega (Subwoolfer), Polonia (Ochman), Reino Unido (Sam Ryder), Rumanía (WRS), Suecia (Cornelia Jakobs), Suiza (Marius Bear) y Ucrania (Kalus Orchestra). La participación de Serbia (Konstrakta) estaba confirmada, pero este miércoles anunciaron que no podrá acudir a la cita por motivos de salud. Sin embargo, la organización ha añadido la participación de Chipre, con Andromache, que actuará en remoto.

Ruth Lorenzo, representante de España en Eurovisión 2014, será la maestra de ceremonias de este concierto que también contará con Anabel Conde (España 1995), así como con Rayden y Tanxugueiras, participantes del Benidorm Fest.

Pero, sin duda, el momento más simbólico y emotivo de la noche se vivirá con la actuación de Jamala, ganadora de Eurovisión 2016 que se ha convertido en la mayor embajadora por la paz en Ucrania. La artista, que huyó de su país natal junto a sus hijos para huir de la cruenta invasión rusa, no faltará a su cita con los eurofans en Madrid para volver a entonar su desgarrador 1944 y clamar por el fin de la guerra en Ucrania.

Quien no estará en la PrePartyES, ni en el evento del viernes ni del sábado, será Chanel Terrero. Se trata de la primera vez que la delegación española no estará presente en la celebración de este evento. RTVE, que había confirmado la asistencia de la artista, finalmente anunció que no podría estar en Madrid porque viajaría a Miami para "crear nueva música". Este jueves, sin embargo, aún se podía ver a la artista por las calles de Madrid ya que, según informan fuentes, no será hasta el sábado cuando cruce el charco.

A pesar de ello, el público eurofán español no pierde las esperanzas de que Chanel esté, aunque sea de forma telemática, tal y como van a hacer los candidatos de Chipre y Australia, en esta fiesta que confirmará su condición como la PreParty más grande de Europa.

