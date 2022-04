BLUPER volverá a ser medio colaborador de la PrePartyES de Madrid de Eurovisión-Spain

BLUPER seguirá apostando fuerte por el Festival de Eurovisión y, por cuarta vez en su historia, ha llegado a un acuerdo con el portal de referencia en el certamen Eurovisión-Spain para ser medio colaborador de la fiesta PrePartyES, que se celebrará en Madrid los próximos viernes 15 y sábado 16 de abril.

La capital de España volverá a acoger esta cita ya ineludible para todos los representantes en el popular certamen de la canción europea con el objetivo de promocionar su candidatura y su carrera fuera de sus fronteras.

Tras dos años en los que este evento se ha celebrado de forma online debido a la pandemia, más de una veintena de delegaciones, con sus correspondientes artistas, volverán a la Sala La Riviera en Madrid para actuar y darse a conocer al público español, antes de su participación en la próxima edición del festival que se celebrará tan solo tres semanas después en Turín.

La PrePartyES 2022, como en ediciones anteriores, estará dividida en dos noches. En la primera, la del viernes, actuarán una docena de artistas relacionados con la historia del festival y sus preselecciones. Actualmente ya está confirmada la presencia de los representantes de Bulgaria y Lituania en Eurovisión 2020 y 2021, Victoria y The Roop; y los participantes del Benidorm Fest, Blanca Paloma, Luna Ki, Marta Sango, Sara Deop y Xeinn.

También la candidata española en el Junior 2019, Melani García; el finalista del MESC maltés, Aidan; y más intérpretes y grupos que se comunicarán en las próximas fechas. El concierto estará presentado por la abanderada finlandesa en Malmö 2013, Krista Siegfrids, y el asistente de cabina de TVE en el certamen, Víctor Escudero.

EL SÁBADO 16, LA PREPARTYES

La PrePartyES

La segunda noche, la del sábado, será el turno 23 de los artistas de la 67ª edición de Eurovisión. Por el momento se ha anunciado la participación de la representante albanesa Ronela Hajati, el alemán Malik Harris, el azerí Nadir Rüstamli, el belga Jérémie Makiese, los checos We Are Domi, la croata Mia Dimšić, el estonio Stefan, los finlandeses The Rasmus, los franceses Alvan y Ahez, la irlandesa Brooke, las islandesas Systur, los letones Citi Zēni, la lituana Monika Liu, la maltesa Emma Muscat, la montenegrina Vladana, la normacedonia Andrea, los noruegos Subwoolfer, el polaco Ochman, el británico Sam Ryder, el rumano WRS, la serbia Konstrakta, los moldavos Zdob şi Zdub, los georgianos Circus Mircus y en los próximos días llegarán nuevas sorpresas.

También actuará la ganadora de Eurovisión 2016, la ucraniana Jamala, que acudirá a la cita como Embajadora por la Paz de Ucrania y en apoyo al programa de donaciones para la reconstrucción del país. Además se realizará en el concierto un homenaje a la historia del país en el festival en el que será uno de los momentos más emotivos y especiales de la velada.

Asimismo, también pisarán el escenario de La Riviera la cantante Anabel Conde, segunda en Eurovisión 1995, y Tanxugueiras y Rayden, del Benidorm Fest, pues el viernes tienen compromisos previamente firmados en Benicàssim y Pamplona, y más estrellas eurovisivas que muy pronto se desvelarán.

DOS NOCHES, DOS CONCIERTOS Y… ¡DOS FIESTAS!

Después del Concierto de Bienvenida del viernes y la PrePartyES del sábado, la noche continúa con los dos fiestones eurovisivos más grandes del mundo. Dos sesiones de cinco horas cada una y totalmente diferentes entre sí para darlo todo y más sobre la pista de baile con las mejores canciones de Eurovisión, sus preselecciones y sus artistas. Más de 2.000 personas compartiendo juntas su misma pasión, después de dos años de disfrute en solitario, y hasta bien entrado el amanecer.

LAS ENTRADAS

Las entradas para la PrePartyES 2022 ya están a la venta en dos formatos, Individuales para la noche del viernes o el sábado, y Packs de descuento de fin de semana completo. Los tickets, asimismo, se dividen en dos espacios, la Zona Fan en el 25% delantero y con un kit de regalo, y la Zona General, en el 75% restante.

Eurovision-Spain.com, a pesar del encarecimiento de los costes de logística y producción de los dos conciertos y las dos fiestas, ha querido respetar los precios de ambas zonas del sábado y de ambos packs respecto a 2020 y 2019. Los gastos de gestión de la nueva ticketera externa, además, también se reducen de 6€ a 5€ por unidad.

