Este es el elevado caché semanal que exigió Juan Muñoz para ser concursante de 'Superviventes'

El reality de supervivencia de Mediaset está a punto de comenzar, y es que mañana Supervivientes 2022 da el pistoletazo de salida, aunque gracias a dos programas especiales estrenados en Mitele PLUS, Rumbo a Honduras y Primeras horas en Honduras, ya se han podido ver los primeros acercamientos y desencuentros entre los dieciséis concursantes.

Uno de los supervivientes que más controversia ha provocado a sido el humorista Juan Muñoz, y parece la polémica ya ha envuelto al que fuera la mitad de Cruz y Raya. Y es que han salido a la luz las negociaciones económicas que el cómico tuvo con la productora del reality, Bulldog TV. Según ha conocido Semana, Muñoz habría tenido las ideas muy claras para aceptar su participación en el reality de Telecinco, y habría pedido una elevada cantidad semanal para permanecer en Honduras.

"Le ha hecho falta negociar. Él quería 20.000 euros por semana y, según tengo entendido, le han pagado 12.000 euros semanales. Él puso como condición que quería un médico español y una ambulancia cerca de la isla", explica Luis Alvero, examigo de Muñoz. Asimismo, Alvero aseguró que ni el propio humorista ni su entorno creen que vaya a ser capaz de aguantar las duras condiciones del reality de supervivencia. "Le apetece mucho porque dice que es un gran submarinista y que en tema de cazar es muy bueno. Eso sí, ha dicho que él va a sobrevivir de manera individual, él no va con el objetivo de ganar, sino como experiencia para ganar dinero".

Tal y como apuntaba Sálvame hace varias semanas, sería una "decadente situación económica" la que habría empujado a Muñoz a participar. El que fuera su amigo explicaba de esta forma cuál es la realidad que vive actualmente el humorista. "Vive en una situación decadente. Tiene deudas por todos lados, con una vida muy mala y muy oscura. Es una persona que no puede estar sola. La amistad se rompió cuando comenzó a deberme dinero". A lo que añadía que la mala relación con su hijo sería también determinante: "El hijo no le soporta, solo habla de sí mismo. Está en una compleja situación, trabaja de vez en cuando y no entiendo qué hace con el dinero".

Ya es oficial amig@s,🌴 soy concursante de la nueva edición de @Supervivientes 🌴 espero que disfrutéis tanto, como yo lo voy hacer. Ya sabéis ahora vas y lo cascas😜#supervivientes2022 #juanmuñozcomico #vivalarisa #siempreconhumor pic.twitter.com/YLKgLrvPxn — JUAN MUÑOZ COMICO (@CruzyrayaJuan) April 13, 2022

