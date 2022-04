Chelo García-Cortés estalla contra 'Sálvame' y abandona el plató: “No tenéis respeto ni vergüenza”

En la tarde de hoy, Kiko Hernández se subía al 'pulpillo' de Sálvame para contar una información sobre su compañera Chelo García-Cortés. Al parecer, su sobrino Alberto se ponía en contacto con el programa de Telecinco para contar cómo su tía no le dirigía la palabra desde hace más de un año, y cómo le había "abandonado tras la muerte de su madre".

En ese momento, la colaboradora visiblemente afectada, solo se limitaba a decir que no iba a "hablar sobre el tema" y que este asunto le había despertado querer dejar el programa, todo ello mientras cogía sus cosas y salía del estudio de Mediaset. Tras ella, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez intentaban hacer cambiar de opinión a la periodista. "Me voy del programa, no sería la primera ni la última. ¡Pero de qué vais! Se acabó, os lo agradezco, pero ya tengo edad para irme".

Sin éxito alguno por hacer que Chelo volviera al programa, la periodista se quitaba el micrófono y salía hacia los pasillos de Mediaset. Adela González y Gema López salían junto a la catalana, que lejos de relajarse, continuaba su discurso entre lágrimas: "No tenéis respeto, se lo estoy diciendo a dirección, se acabó. No tenéis vergüenza, ni piedad, y ahora me voy. Pero este tema no se toca, me parece vergonzoso".

En medio de su enfado, la colaboradora seguía atacando a la dirección de Sálvame, incluso aseguraba que tienen fijación con ella. "Tened el mismo respeto conmigo que con otros, hablad de los que tenéis que hablar que no tenéis narices. Esta vez voy a decir lo que quiera, porque no tengo miedo".

Pasados unos minutos y ante la insistencia de la presentadora, Chelo volvía entre aplausos al plató. "Un fuerte aplauso para Chelo", decía entre risas Jorge Javier Vázquez, mientras aseguraba que el público quería mucho a la colaboradora. "Muchas gracias al público por estos doce años maravillosos. A lo mejor vosotros me queréis, pero aquí me han demostrado que no me quieren", respondía García-Cortés mirando a cámara.

"No creo que vuelva a este estudio, no volveré a esta semana, porque se te quitan las ganas, y no pasa nada. Tengo dos manos y una cabeza. Por lo menos que me respeten, yo no pedí el contrato, me llamaron ellos", y añadía: "Paso de esto, investigaros a vosotros".

