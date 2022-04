'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Víctor Lemes, Antonia San Juan, Daniel Diges y Mariola Fuentes

La interpretación y la música toman esta tarde el plató de Pasapalabra, que recibe nuevos invitados. Hasta este lunes Roberto Leal contaba con la colaboración de José Mercé, Llum Barrera, Fernando Guallar y María Castro. Pero a partir de este 19 de abril los famosos que estarán en el plató ayudando a los concursantes serán Víctor Lemes, Antonia San Juan, Daniel Diges y Mariola Fuentes.

Víctor Lemes es un cantautor nacido en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1982, por lo que hoy tendrá como compañera a su paisana Antonia San Juan. Con 20 años comenzó a dedicarse al mundo de la música, y cuenta que decidió centrarse exclusivamente en ella cuando empezó a tocar la guitarra y no podía parar de tocarla ni de soñar con acordes.

Desde entonces tiene tres discos autoeditados, vídeos virales y ha aparecido en todo tipo de programas de televisión. Entre otros, se puede destacar sus apariciones con Buenafuente, así como su participación en la tercera edición de Got Talent España, en Telecinco.

Antonia San Juan es, como Víctor, natural de Las Palmas. Su primer trabajo en el cine fue en la exitosa comedia Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, de Félix Sabroso y Dunia Ayaso. Estos mismos directores confían en ella para otro papel en El grito en el cielo, y Miguel Albaladejo la dirige en La primera noche de mi vida.

Su fama, sin embargo, se dispara en el año 1999, cuando Pedro Almodóvar le da el personaje de La Agrado en la cinta Todo sobre mi madre, la cual consiguió el Óscar a la Mejor Película de habla de no inglesa. Desde entonces ha trabajado en otras muchas películas, como Piedras, Octavia, La caja o el éxito de Netflix El Hoyo. Como directora, ha firmado cintas como Tú eliges y Del otro lado del verano.

En televisión, Antonia San Juan ha trabajado en dos series que le hicieron ganar mucha popularidad: La que se avecina, donde encarnó a la exvedette Estela Reynolds, que se metió al público en el bolsillo con una enorme rapidez, y Gym Tony, donde encarnó a Berta. También ha participado en Frágiles y en Hierro de Movistar+, donde interpretaba a una mafiosa.

Daniel Diges nace en Madrid en el año 1981, y comienza a despuntar en 1999 gracias a la serie diaria Nada es para siempre. Como cantante, comienza a trabajar en todo tipo de espectáculos musicales, como Hoy no me puedo levantar, Mamma Mía!, We Will Rock You, y High School Musical.

En 2010 decide participar con el tema 'Algo pequeñito' en la preselección de Televisión Española para el Festival de Eurovisión. Consigue llegar a la gala televisada, y se alza como ganador. Desde entonces ha lanzado varios discos en solitario y ha sido parte de espectáculos como Póker de voces. Además, demostró su gran versatilidad en la segunda edición de Tu cara me suena, donde fue finalista, y repitió experiencia en Tu cara me suena mini, como mentor de uno de los pequeños.

Mariola Fuentes nace en Marbella en 1970, y desde la década de los 90 mantiene una interesante carrera como actriz. Uno de sus primeros papeles fue en la afamada serie Médico de familia. Su popularidad, sin embargo, aumenta gracias a la película Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí.

En televisión la hemos disfrutado en las series A las once en casa, El grupo, Mis adorables vecinos, Vive cantando, El continental o Instinto. Uno de sus papeles más recientes en la pequeña pantalla ha sido en la segunda temporada de Señoras del (h)AMPA, de Mediaset, sin olvidar Gente Hablando, de Atresmedia.

En cine ha tenido la suerte de trabajar con algunos de neustros mejores directores. Imanol Uribe la dirige en Días contados, Almodóvar contó con ella para Carne Trémula y Hable con ella, Miguel Albaladejo la ha dirigido en La primera noche de mi vida, El cielo Abierto o Nacidas para sufrir, y Paco León le dio un papel en Kiki, el amor se hace. En teatro ha participado en montajes como The Hole Zero y El florido Pensil, y durante un tiempo hizo teatro en Melbourne, en Australia.

