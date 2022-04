'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy José Mercé, Llum Barrera, Fernando Guallar y María Castro

La interpretación, el deporte y el periodismo toman esta tarde el plató de Pasapalabra, que recibe nuevos invitados. Hasta este Lunes Santo Roberto Leal dará la bienvenida a Lara Dibildos, David Meca, Ana García Lozano y Raulde Raúl. Pero ahora cambian y Roberto Leal recibirá a José Mercé, Llum Barrera, Fernando Guallar y María Castro.

José Mercé es el nombre artístico de José Soto Soto, cantaor de flamenco de origen gaditano. Su carrera discográfica empieza en 1977, pero fue gracias a su álbum de 1985 Verde junto cuando consigue consolidarse como artista flamenco. En 1998 lanza el disco ‘Del amanecer...’, producido por Vicente Amigo, el cual se convierte en uno de sus mayores éxitos.

Continúa desde entonces grabando álbumes, y el más reciente sale al mercado este mismo 2022, el titulado El Oripandó. A pesar de sus fuertes raíces flamencas, ha realizado colaboraciones con artistas de todo tipo, y en sus canciones bebe del blues, martinete balcánico o del pop.

Desde luego que estando @josemercemusic, el programa de hoy de #Pasapalabra, no se va a olvidar nunca. 😋



👉 A las 20:00 horas en @antena3com y @ATRESplayer. https://t.co/t6NLvU6Adl pic.twitter.com/ktMYOlQniC — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 13, 2022

Nacida en Alcudia, en las islas Baleares, en 1968, Llum Barrera es una actriz, presentadora y humorista española. Tras colaborar en varias series y programas, su popularidad se dispara en el año 2001, cuando presenta junto a Nuria Roca el programa nocturno Nada personal.

Gracias a su papel en la serie Aquí no hay quien viva, un auténtico fenómeno en audiencias, se consagra como estrella de la pequeña pantalla. En Antena 3 también la vemos participar en Tu cara me suena 3 y Tu cara me suena mini.

En los últimos años, Llum Barrera ha estado en el reparto de Vota Juan, Servir y Proteger y Cuerpo de élite. En la actualidad, todas las tardes se convierte en Socorro en Amar es para siempre. En 2021 también estrena La caza: tramuntana, una serie en clave de thriller que le permitió sacar su registro más dramático en Televisión Española.

Fernando Guallar nace en Córdoba en 1989, y comienza a formarse como actor desde 2006, entre Madrid, Nueva York y México. De sus trabajos en series de televisión uno de sus papeles más destacados es el de Gonzalo Inchausti en la quinta temporada de Amar es para siempre. Allí interpretó a joven bilbaíno que llega a Madrid con el sueño de ser músico y huir de sus problemas familiares. También le hemos visto en Luis Miguel, de Netflix, Patria, de HBO; o Velvet Colección de Movistar +.

Su trabajo más reciente es la película El juego de las llaves, que acaba de llegar a cines, y en la que también aparece María Castro, invitada de Pasapalabra en esta tarde de Miércoles Santo.

Es la primera vez de @fernandoguallar en #Pasapalabra495, pero seguro que lo hace como un auténtico veterano. 👏



👉¡Os esperamos! A las 20:00 horas en @antena3com y @ATRESplayer https://t.co/L1tk3gqx5e pic.twitter.com/uD202oyDl0 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 13, 2022

María Castro es una artista muy polivalente. Nacida en 1981 en Galicia, Castro es actriz, cantante, presentadora, y además, de joven fue gimnasta rítmica, deporte que dejó con la mayoría de edad. Estudió la Diplomatura en Magisterio de Educación Física y la Licenciatura en Ciencias de Actividades Físicas y Deporte por la Universidad de Vigo.

Su trayectoria profesional está muy vinculada al mundo de la televisión. Comenzó trabajando en la televisión gallega en series míticas como Pratos combinados, y luego continuó como actriz y presentadora. En la televisión nacional su primer papel de peso fue en la serie SMS, Sin miedo a Soñar.

Su fama se dispara, sin embargo, después de fichar por Sin tetas no hay paraíso, serie que fue un auténtico fenómeno en Telecinco. En la pequeña pantalla también ha participado en Tierra de lobos, Vive cantando, Seis hermanas, Ella es tu padre y Amar es para siempre. En cine ha trabajado en películas como Los muertos van deprisa, Combustión de Daniel Calparsoro y Memorias de un hombre en pijama. Su cinta más reciente es El juego de las llaves.

