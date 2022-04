El encontronazo entre Rocío Flores y Carmen Borrego en Mediaset que hace explotar a Rafa Mora

Rocío Flores continúa acaparando minutos de televisión, y es que la supuesta infidelidad de su actual pareja Manuel Bedmar, está dando mucho que hablar en todos los programas de Telecinco, incluido en El Programa de Ana Rosa, donde ella trabaja y ha asegurado que su vida se sigue desarrollando con total "normalidad".

Era esta mañana, tras finalizar el programa en el que colabora, cuando la hija de Rocío Carrasco vivía un tenso encontronazo con la hija de María Teresa Campos, Carmen Borrego, con la que no guarda una buena relación. Por ello, nada más comenzar Sálvame Naranja en la tarde de hoy, la hermana de Terelu Campos ha querido explicar qué ha sucedido exactamente entre ellas.

Acompañada del resto de colaboradores de Sálvame, y su presentadora María Patiño, Borrego escenificaba lo sucedido en el lugar de los hechos. "Yo he salido de este edificio de Mediaset y cuando he visto que Rocío Flores estaba fuera, me he girado, porque yo con esa señora no tengo ningún trato. Y cuando me he dado la vuelta, me ha gritado '¡buenos días eh!', que a mí me ha parecido un poco provocación".

Algo que no ha gustado a su compañero Rafa Mora, que considera que las palabras de la hija de Antonio David no eran con mala intención. "¿Y la provocación cuando viene?", decía entre risas. "Carmen, que ya no discutes con tu sobrina y tienes que hacer algo para llamar la atención", sentenciaba el de Valencia. Ante este comentario, Borrego solo que advertía que no le iba a "aguantar ni una más".

Poco después, el programa de Telecinco conectaba en directo con el lugar de los hechos, y es que Rafa Mora se encontraba con Rocío Flores y le preguntaba en directo qué había sucedido con Carmen Borrego, pero lejos de contestar a alguna pregunta de Rafa, se ha limitado a decir que no quería tener "nada que ver con Sálvame".

Tras este momento, Carmen Borrego aprovechaba fuera de las cámaras para arremeter de nuevo contra él, algo que provocaba los gritos de Rafa en el plató. "Yo vengo de hacer mi trabajo y lo primero que me dice Carmen Borrego es que me vaya a la mierda y a mí nadie me va a faltar al respeto, somos todos iguales aunque no me apellide Borrego", explicaba. En ese momento un tenso enfrentamiento entre ambos tenía lugar en el estudio de Sálvame, y el valenciano aseguraba que él estaba trabajando ahí por sus "méritos y por ser quien soy".

[Más información: La equivocación de Rocío Flores en 'El Programa de Ana Rosa' que desvela su situación sentimental]

Sigue los temas que te interesan