Isabel Rábago defiende a Telecinco en 'Ya son las ocho': "Es la única cadena que merece la pena ver"

Antonio David Flores sigue siendo uno de los protagonistas de la sección Fresh del programa de Telecinco Ya son las ocho, y es que el pasado 8 de abril, la colaboradora del programa, Marta Riesco, rompía a llorar en directo y anunciaba el fin de su relación amorosa con el ex guardia civil.

Tras esta noticia, Riesco volvía ayer al programa presentado por Verónica Dulanto en sustitución de Sonsoles Ónega, y aseguraba que no había hablado con Antonio David tras su ruptura. "No he hablado con él, no me coge el teléfono y no se nada".

Hoy, en la misma sección de Ya son las ocho, la presentadora anunciaba que habían localizado al exnovio de Marta Riesco, gracias a una tímida instantánea donde se podía ver al padre de Rocío Flores contemplando el paso de Semana Santa del Cristo de los Gitanos en la Plaza de la Merced, en Málaga. La hora de la imagen dataría del momento en el que ayer, Riesco estaba en el programa.

En ese momento, el colaborador Iván García aseguraba que aunque Antonio David hubiera estado en su casa, no estaría viendo Telecinco porque no lo tiene disponible en su televisión. "No ve Telecinco. De hecho, os puedo asegurar que ni lo tiene sintonizado en su casa, no se ve nunca". Una información que sorprendía a la periodista Isabel Rábago, que no entendía "cómo no puede tener Telecinco, si aquí trabaja toda su familia", refiriéndose sobre todo a la presencia de su hija en El Programa de Ana Rosa.

Iván: “AD no ve Telecinco en su casa porque no tiene sintonizado el canal”



Isabel Rábago: “pero cómo no va a ver Telecinco si trabaja toda su familia aquí”



Tal cual. pic.twitter.com/pgfyGGWGxl — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) April 12, 2022

En ese momento y mirando fijamente al objetivo de una de las cámaras del plató, Rábago hacía un alegato a favor de la cadena en la que trabaja: "España que sintonice Telecinco, es la única cadena que merece la pena ver. Que Antonio David no la vea es su problema. Para no tener Telecinco se entera de todo lo que pasa aquí". Tras sus palabras, sus compañeros no dudaron en aplaudir enérgicamente a la colaboradora de Viva la vida.

Además, Beatriz Cortázar aseguraba que Marta Riesco no ha podido más y ha decidido tomarse unos días de descanso ante los grandes cambios que están sucediéndose en su vida actual.

[Más información: Telecinco quiere convertir a Marta Riesco en cantante y lanza su canción 'No tengas miedo']

Sigue los temas que te interesan