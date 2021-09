Omar Suárez asegura que Isabel Rábago es “la persona más traicionera” que ha conocido

El pasado jueves Miguel Frigenti estallaba contra Isabel Rábago en la gala en directo de Secret Story: La casa de los secretos. El periodista acusó a su compañera de tratarle mal en el programa Ya es mediodía, y de haber intervenido para que él fuese despedido.

Un tema que se analizó pormenorizadamente en el último tramo de Sábado Deluxe, donde se cuestionó el papel de villano que tiene Frigenti. Y en ese sentido, Omar Suárez quiso romper una lanza a favor del de Talavera de la Reina, y dijo que Isabel Rábago es “la persona más traicionera” que ha conocido.

El reportero de Sálvame explicó que durante mucho tiempo él fue amigo cercano de Isabel, hasta el punto de que fue uno de los invitados de su boda. “Y me la jugó de la forma más sucia”, reveló, sin querer dar los detalles de la traición. “Ella utilizó datos de mi vida privada y de mi intimidad para asegurarse su puesto de trabajo en un programa de esta casa”, aseguraba Omar.

Del mismo modo, el periodista aseguró que dentro de la profesión hay “muchísima gente que era amiga de Isabel Rábago y se ha dejado de hablar con ella” por su facilidad para traicionar. A él, añadía, se lo advirtieron, pero no quiso escuchar porque Rábago era su amiga y daba la cara por ella, hasta que la desenmascaró.

-Omar Suárez: “No he conocido a nadie más traicionero que Isabel Rábago”



Cero sorpresas #secretdeluxe pic.twitter.com/qWUgH675aQ — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 19, 2021

Alba Carrillo salió en defensa de su compañera en Ya es mediodía, diciendo que es una persona “íntegra”. “Ándate con ojo”, le recomendaba por su parte Suárez. Por su parte, Víctor Sandoval reveló que él también tuvo una mala experiencia con Rábago hace diez años, y que durante mucho tiempo no la podía ni ver “porque me la jugó”. Así, explicó que Isabel trabajaba en el programa Enemigos íntimos, y que a pesar de ser conocedora de su “drama” con Nacho Polo “se posiciona de un lado que sabe que es mentira”, posiblemente, por dar espectáculo en televisión, pues es una profesional que siempre “rema a favor de obra”. “Ahora mantenemos una buena relación, pero prefiero no acordarme de ella”, finalizó Sandoval.

Sigue los temas que te interesan