Más que una bronca: lo que esconde la batalla entre Miguel Frigenti e Isabel Rábago en 'Secret Story'

La guerra abierta entre Miguel Frigenti e Isabel Rábago en Secret Story ha destapado las rencillas del pasado entre ambos concursantes. El colaborador de Sálvame ha acusado a la periodista de haberle tratado mal durante la etapa en la que coincidieron en Ya es mediodía.

El siempre astuto Jorge Javier Vázquez se encargaba de sacar a la luz este asunto al preguntar a Frigenti si alguna vez había dicho que Rábago había influido en su despido del programa matinal, algo que hizo saltar a la colaboradora de Viva la vida. "Si alguien ha dicho que yo influí en el despido de Miguel Frigenti, que lo aclaren. Tuve que aguantar que este señor dijera que se sentía maltratado", espetó.

"La productora no estaba en esas reuniones, estábamos en un cuarto cuatro personas. Tú me gritabas y me atacabas. Has sido más mala conmigo que la quina", respondía el joven, hablando así abiertamente del motivo por el que no se fiaba de su compañera de concurso desde el momento en que entraron en la casa de Guadalix.

El despido de Frigenti

Frigenti asegura que en 'YEM Fresh' no gustó su postura crítica con Alba Carrillo. Mediaset

Esta no es la primera vez que Miguel Frigenti habla de su salida de Ya es mediodía Fresh. El pasado mes de febrero, el colaborador asistía como invitado al podcast ¡Menudo Cuadro! y no dudaba en relatar cómo se fraguó su salida del programa de Unicorn.

Los problemas comenzaron, según su versión, cuando Alba Carrillo -que también trabajaba en el formato- entró como concursante a GH VIP. Al parecer, Miguel recibió presiones para dejar de criticar el concurso de su compañera. "Veo muy lícito defender a un compañero por el hecho de serlo, pero a mí que no me obliguen a hacerlo", afirmó.

Frigenti aseguró en esa entrevista que su postura crítica con Alba Carrillo "no le gustó Isabel Rábago ni al coordinador de la sección, Miguel Ángel Nicolás". "Había tensión y lo pasé bastante mal", confesó.

Sin embargo, la edición finalizó y YEM Fresh continuó con normalidad hasta que se interrumpió su emisión por la pandemia. "Supuestamente nos iban a llamar a todos cuando volviera el programa", explica Frigenti.

Todo se torció cuando Jorge Javier desveló en Sálvame que, según Miguel Frigenti, Alejandra Rubio había llamado "vieja de mierda" a Lydia Lozano en una fiesta en la que también estaba Miguel Ángel Nicolás. Kiko Hernández habló con el periodista y este le negó haber oído el comentario de Alejandra, por lo que Kiko aseguró en Sálvame que Miguel estaba mintiendo. Visiblemente molesto, Frigenti reveló que tenía mensajes en los que Miguel Ángel Nicolás reconocía haber escuchado el insulto hacia Lydia. "Desde entonces, no me volvieron a llamar del Fresh", comenta en el podcast.

Curiosamente, Miguel Frigenti acabaría fichando por Sálvame, programa en el que Jorge Javier Vázquez también confesó sus rencillas con Miguel Ángel Nicolás: "En la última discusión fuerte que tuve con Belén, yo me estaba desfogando en peluquería, poniéndola verde y Miguel Ángel Nicolás se quedó escuchando en la puerta. Al día siguiente lo contó en Ya es mediodía y desde entonces lo tengo bloqueado", desveló.

Guerra interna

La docuserie de Rocío Carrasco abrió un cisma en Telecinco. Mediaset

Este enfrentamiento personal entre dos rostros de Mediaset representa a la perfección la guerra que desde hace un tiempo viene fraguándose entre dos productoras de la cadena. Los espacios de La Fábrica de la Tele y Unicorn Content cada vez disimulan menos sus rencillas, sobre todo después del cisma que se abrió tras la docuserie de Rocío Carrasco, cuando la productora de Sálvame cerró filas en torno a la hija de Rocío Carrasco, mientras que la de El programa de Ana Rosa contrató a Rocío Flores y negoció con ella la producción de otro documental para dar su versión.

Este conflicto ha traspasado varias veces las puertas de los platós y se ha hecho notar en pantalla. Un buen ejemplo de ello fue el contundente discurso que Carlota Corredera pronunció contra los negacionistas de la violencia de género que sufrió Rocío Carrasco, con dardo incluido a los colaboradores de Ana Rosa: "Cuando hablo de negacionistas no me estoy refiriendo únicamente a señores que sostienen un cartel. Hablo de periodistas, de colaboradores de esta cadena y de otros, y de grandes comunicadores a los que parece que les da rabia no haber podido contar ellos esta historia y se dedican a torpedearla".

Además, el pasado mes de junio, la presentadora lanzaba otra pulla a El programa de Ana Rosa, que sin previo aviso dejó de hablar del tema de Rocío. "Hemos descubierto estos días que los negacionistas se dividen entre quienes ni siquiera han visto la serie y los que de la noche a la mañana han dejado de hablar del tema", aseveró la gallega.

Belén Esteban ha sido otro de los rostros de La Fábrica que ha alzado la voz para defender el trabajo de su productora. "Ya sabéis que yo he trabajado muchísimos años con Ana Rosa, la quiero y le tengo mucho cariño, pero ha dicho una cosa que no me ha gustado absolutamente nada. (...) Ha dicho algo así como, 'Canales a quién quiere contentar, ¿a Olga, a la Palapa o la gente de La Fábrica de la Tele?'. Pues oye, yo soy de La Fábrica de la Tele", dijo el pasado mes de mayo en respuesta a la presentadora.

En aquel momento, Jorge Javier aprovechaba para ironizar sobre el tema: "¿Ana Rosa ha pronunciado 'La Fábrica de la Tele'? Entonces, esto ya es la guerra. ¡Qué fuerte!", bromeó.

Sobre Ya es mediodía Fresh, tanto el catalán como los colaboradores de Sálvame también han bromeado en varias ocasiones, hablando en tono burlón de la duración del espacio y refiriéndose al mismo como YEM Fresh Express.

El conflicto entre La Fábrica y Unicorn hace tiempo que no se reduce a una opinión corporativa con respecto a la historia de Rocío Carrasco. Se ha convertido en un posicionamiento ideológico que enfrenta a colaboradores de la cadena por sus ideas políticas y sus principios. Precisamente por eso la guerra entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores acabó enfrentando a feministas y negacionistas, y por el mismo motivo la tensión entre Miguel Frigenti e Isabel Rábago no es más que un nuevo capítulo en esta trama interna.

