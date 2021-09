Más allá de Ylenia: qué fue del resto de concursantes de ‘Gandía Shore’

Ylenia se ha convertido en uno de los personajes más comentados en los últimos días en el universo de Telecinco. La que fuese colaboradora de Viva la vida o concursante de Gran Hermano VIP ha usado sus redes sociales para despacharse a gusto contra la que fue su cadena.

“Ylenia Padilla se ha convertido en una completa desconocida incluso para su público”, decía Jorge Javier Vázquez la pasada semana, después de que la de Benidorm llamase a la cadena “telemierda” y “mierdaset”. En un directo con sus seguidores asegura que Telecinco ya no se sintoniza en su tele. “Yo lo veía porque trabajaba ahí, facturaba. No pierdo mi tiempo en ver esa basura, hago otras cosas”, espetaba la que también fuese cantante.

Además, revelaba que Telecinco ha querido contactar con ella para este verano, pero que no le interesa. “Tengo aquí todos los mensajes. Me han estado llamando hasta agosto para levantar la audiencia del Sálvame ese mierda. ¿Sabes qué hice? Bloquearles a todos”, aseguraba.

Su último trabajo fue en Yu, no te pierdas nada, pero lo dejó porque según ha dicho le acosaban a llamadas y no quería pagarlo con el programa de radio. Ahora mismo, Ylenia permanece alejada de los medios de comunicación tradicionales, pero le seguimos la pista a través de las redes sociales.

Ylenia se hizo un personaje conocido hace ya casi una década, cuando MTV España estrenó Gandía Shore, una versión ibérica de Jersey Shore. Allí coincidió con otros jóvenes que también se labraron una carrera televisiva en su mayoría; algunos todavía se dejan ver de vez en cuando por la pequeña pantalla, y otros permanecen más apartados.

José Labrador ha sido uno de los que más partido sacó a la televisión. Pasó por Supervivientes en Telecinco junto a la también participante de Gandía Shore Arantxa Bustos, y continuó su periplo por Mujeres y hombres y viceversa. Allí conoció a Ana, la que fue su pareja durante varios años, y con la que tuvo idas y venidas. De vez en cuando se ha dejado caer por el Deluxe para hablar de su vida sentimental, y en 2020 probó suerte en un nuevo reality de Mediaset, La casa fuerte.

Esteban Martínez tenía 24 años cuando entró en Gandía Shore, y también vio en Mediaset un filón para estirar su popularidad. En su caso fue concursante de Campamento de verano, en el ya lejano 2013, donde se convirtió en el décimo eliminado. Junto a Abraham García y Arantxa Bustos participó en Super Shore, también de MTV, pero con celebridades internacionales, lo que le hizo ganar una gran popularidad en México. En la actualidad vive en el país azteca y en sus redes sociales expone cómo el fitness se ha convertido en su estilo de vida.

Abraham García, además de SuperShore, participó en Supervivientes en Telecinco en 2014, formato que ganó, y también estuvo en el reality Doble tentación, donde quedó en segundo lugar. Durante un tiempo compartió su día a día en el canal SuperFresh by Abraham de MTMad. En las redes sociales sigue muy activo, y en Instagram se define como ‘artista’.

Como dijimos anteriormente, Arantxa Bustos, la benjamina de Gandía Shore, también concursó en Supervivientes, pero fue visto y no visto su paso por Honduras: se convirtió en la primera eliminada. La ‘reina de las tarimas’ poco a poco desapareció voluntariamente de la televisión, y hace unos años montó una tienda de ropa, la cual promocionaba en sus redes sociales. El negocio no debió aguantar la pandemia, pues hace un año que el perfil no actualiza su catálogo en Instagram; tampoco ella parece muy activa en dicha red social, donde apenas ha compartido tres fotos en el último año.

Cristina “Gata” Sánchez era también de las más jóvenes de Gandía Shore. No tuvo tanto tirón mediático como sus compañeros, y se retiró para seguir trabajando como vigilante de seguridad, a lo que se dedicaba antes de la televisión. Vive en Valencia, y fue madre. Tampoco tuvo mucho recorrido su tocaya Cristina “Core” Serrano. Hizo algunas intervenciones en Sálvame y otros programas para cargar contra sus compañeros, pero está retirada de los focos e incluso cerró su cuenta de Instagram. Tampoco tiene mucha actividad en redes Alberto Clavel, ‘Clavelito’, quizá el más simpático de todos los participantes. Se apartó de la televisión porque creía que había “mucha gente falsa”, y regresó a su trabajo de siempre.

Por último, podemos citar que en Super Shore Abraham, Arantxa y Esteban coincidieron con Elettra Lamborghini, futura estrella de Gran Hermano VIP en Telecinco. Elettra en los últimos años se ha centrado en su carrera como cantante, se presentó al Festival de Sanremo (por lo que podía representar a Italia en Eurovisión en el caso de ganar) e incluso fue coach en La Voz de su país natal.

