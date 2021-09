Diego Arrabal estalla en ‘Viva la vida’ tras ser ignorado por Terelu: “Estoy hasta los nuevos”

Cuando se confirmó la entrada de Bigote Arrocet en Secret Story: La casa de los secretos, muchos daban por hecho que su relación sentimental con María Teresa Campos volvería a estar de actualidad. Arrocet y la periodista estuvieron juntos seis años, y él decidió romper de una forma poco ortodoxa.

En sus intervenciones en Sálvame y Sábado Deluxe, Carmen Borrego ya ha ido despachándose contra el humorista, que ha dicho en La casa de los secretos que ya había roto con la Campos en otras ocasiones y que volvía con ella por pena. “Bigote miente, es muy mentiroso, miente siempre. Le teníamos pilladas muchas mentiras” dijo Carmen en un momento dado.

“Es un hombre que es difícil mantener una relación con él, es mentiroso. Si quiere ser libre, no puede mantener relaciones. Si un hombre viene y va, no es una relación sana”, decía más tarde. “Me das mucho asco, eres un desgraciado. ¿Por pena o por no tener una casa donde irse? Estar con una persona por pena es de ser un desgraciado. ¿Cómo se puede decir eso de un ser humano? Ya se ha demostrado cómo es”, sentenciaba.

Esa misma tarde, en Viva la vida, Terelu Campos entró en directo desde Ibiza (pues este fin de semana estaba de descanso) y también habló de la ruptura de su madre y Bigote. Así, explicó que ella hizo de intermediaria en la ruptura, y le pidió a Arrocet a través de un mensaje que no desapareciese de la vida de su madre sin dar explicaciones. Incluso, leyó algunos fragmentos de la comunicación que tuvo con el también cantante.

Diego Arrabal, con quien Terelu ha chocado en otras ocasiones, pidió la palabra. “Lo que ella cuenta no invalida lo que dijo Bigote en la entrada del concurso. Si le mandó ese mensaje es porque tú se lo pediste”, decía el periodista. Emma opinaba que Terelu dijo “oye dile a mi madre que has roto con ella, no me lo digas a mí. Pero está ahí Terelu, que lo diga ella. Terelu…”, decía la presentadora. “Dime, Emma”, respondía la colaboradora, que no había dejado de mirar el móvil mientras hablaba Diego Arrabal. “Díselo Diego, que estaba con los mensajes”, continuaba la presentadora. “No, sorda no soy, los compañeros me tienen un sonido magnífico hoy”, respondía Terelu, dejando claro que ignoraba por completo a Arrabal, y pedía si “algún otro compañero tiene preguntas que hacerme”.

Eso hizo estallar a Arrabal. “La falta de respeto me está tocando los huevos, Terelu. Me está tocando los huevecitos. Esta falta de respeto aquí sin comerla ni beberla no me la merezco, te estás equivocando de frente”, le advertía el periodista. “Está muy feo por tu parte, pero la educación se ve”, espetaba Arrabal. “Claro que se ve”, sentenciaba ella.

Ya al final de la intervención de Terelu, Arrabal volvió a pedir la palabra y pidió que se expusiesen los mensajes, en lugar de ver a la hija de María Teresa Campos leyéndolos. “Vamos a ponerlo y entre todo vamos a ver quién tiene razón. Antes no se hablaba, nadie quería filtrarlo. Es tan fácil como sacarlos, y averiguar si esos mensajes son falsos, si no son falsos…”, pedía. Además, criticó que Terelu pida “respeto” para su madre y que no se hable del tema “y ellos son los primeros que están de plató en plató hablando de esto. Entiendo que es su hija, la nieta o la otra hija…”.

Ahí saltó Alejandra Rubio, la hija de Terelu, que le acusó de cambiar de argumento constantemente. “¿Pides respeto cuando dices que damos vergüenza?”, le preguntaba. Ahí Emma García echó un capote a Terelu, diciendo que la comprendía. “Igual que la semana pasada te dije que no la pagases con Diego, porque me parecía que era injusto, creo que ahora quieres proteger a tu madre”, aseveró la presentadora.

