Frigenti acusa a Rábago de tratarle mal en 'Ya es mediodía': "Me gritabas y me atacabas en las reuniones"

Miguel Frigenti e Isabel Rábago han protagonizado un tenso enfrentamiento este jueves en Secret Story que ha acabado desvelando que el origen de su enemistad se remonta a los tiempos en que compartieron mesa en Ya es mediodía.

Todo comenzaba cuando Frigenti y Cristina se quejaban de estar marginados en la casa. "Vivo con gente con la que no quiero vivir. (...) ¡Qué puto falserío!", espetaba el joven en medio de la discusión con sus compañeros.

La tensión fue in crescendo y se convirtió en una guerra entre los dos bandos de Guadalix que acabó provocando las lágrimas de Lucía Pariente. Era entonces cuando Isabel Rábago intervenía indignada: "Estando yo aquí nadie va a llorar, me ha creado mucha impotencia", aseveró.

La periodista defendió que nadie había aislado a Miguel ni a Cristina en la casa: "Aquí ni Dios es falso porque lo que se dice, se dice a la cara, en esta casa nadie está aislando a nadie, nadie va a llorar y menos una señora mayor como es Lucía".

Isabel Rábago acabó entre lágrimas tras su discusión con Miguel Frigenti. Mediaset

En ese momento, Jorge Javier Vázquez trataba de indagar en la enemistad entre Frigenti y Rábago y se hacía eco de los rumores que afirman que el colaborador acusa a su excompañera de haber influido en su despido de Ya es mediodía, un comentario que hizo estallar a la aludida: "Si alguien ha dicho que yo influí en el despido de Miguel Frigenti, que lo aclaren. Tuve que aguantar que este señor dijera que se sentía maltratado".

Sin embargo, Frigenti insistía en afirmar que Rábago le trató mal en aquel programa: "La productora no estaba en esas reuniones, estábamos en un cuarto cuatro personas. Tú me gritabas y me atacabas. Has sido más mala conmigo que la quina".

Tras el duro cruce de reproches y acusaciones, Isabel se acababa rompiendo por la imagen que se puede estar dando de ella, ya que asegura que quiere disfrutar de esta experiencia y que la casa de Guadalix le ha servido para sentirse segura. "Me siento libre y muy segura. Estoy siendo muy feliz. Y no tengo que estar dando explicaciones ni mandando mensajes de dónde estoy porque una persona me tiene amenazada de muerte. Antes de entrar tuve un juicio penal con una persona que ya está en prisión".

Sigue los temas que te interesan