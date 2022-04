Marta Riesco rompe con Antonio David en 'Ya son las ocho': "He aguantado mucho, ya no puedo más"

Marta Riesco comenzaba su intervención en el programa de Sonsoles Ónega, visiblemente afectada y con una mala noticia que dar. Hoy, la periodista celebraba la fiesta de su 35 cumpleaños en la que se esperaba poder ver a la pareja en su primer 'posado', pero parece que Antonio David, poco tiempo antes de comenzar el directo, le ha comentado que finalmente no iba a ir. "Le vais a tener que preguntar a él, yo estoy triste, pero parece que la gente tiene prioridades".

Algo que ha provocado la sorpresa absoluta de todo el plató, pero lejos de finalizar ahí su discurso, la periodista continuaba:"La gente no sabe muchas cosas, no quiero entrar, pero me hubiera gustado que estuviera aquí, incluso cambié mi día de cumpleaños... Es un golpe muy duro, creo que no voy a poder continuar mi relación después de esto, lo siento y siento decirlo", comentaba Riesco entre lágrimas ante la sorpresa del resto de la mesa.

Marta Riesco rompe en directo con Antonio David Flores en #YaSonLasOcho8A



▪️El 'ser' no ha acudido a Madrid para la fiesta de cumpleaños de la reportera



pretends to be shocked:



pic.twitter.com/aFMkEtuNmc — telemagazine (@telemgzn) April 8, 2022

Visiblemente decepcionada, Marta intentaba dar una explicación sobre la noticia que acababa de dar y cómo se sentía."Llevo batallando muchísimo por esta relación, y creo que no me merecía lo de hoy. Creo que he aguantado mucho, las críticas constantes de mis compañeros, de la gente que apoyaba a la expareja, a la otra expareja...", a lo que añadía que está "harta de tirar del carro" y que no le ha dado el sitio que se "merece".

La fiesta de hoy era algo muy importante para la intérprete de No tengas miedo, y es que la fiesta la ha organizado junto al propio Antonio David, y que ahora no pueda ir es "el mayor feo que me ha podido hacer".

El que fuera marido de Rocío Carrasco, le envío el pasado martes un ramo de flores a la redacción de Telecinco para demostrar el amor que le procesa, aunque a pesar de esto, Marta aseguraba que "ya son demasiados feos y por amor propio y dignidad no puedo consentirlo más".

Isabel Rábago le preguntaba si la ausencia de su pareja en la fiesta tenía algo que ver con su todavía mujer Olga Moreno, según la periodista, el ex guardia civil no se encuentra en Madrid sino en Málaga con sus hijos. Evitando la respuesta ante los motivos de por qué Antonio David no podía ir, Riesco solo afirmaba que él no le ha dado el sitio que se merece "por otras personas".

💣💣💣💣 BOMBAZOOO

MARTA RIESCO cortando en directo con @adavidflores en Ya son las Ocho, culpabiliza de que no esté hoy con ella a Sus Hijos y muy sibilinamente ayudada por la Rabago a Olga...

Te estás extralimitado Martita... Sabías que el era un hombre con obligaciones!! pic.twitter.com/AJlfX8r2Vl — MERYMER XATNEZ ⚖️ MERYMER🏹 (@TanSoloMeryMer) April 8, 2022

