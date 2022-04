María Patiño se retracta y pide perdón a Antonio Rossi: "No he sido ni buena compañera ni buena amiga"

La paz ya se respira entre María Patiño y Antonio Rossi, el breve enfrentamiento entre los dos colaboradores de Telecinco comenzaba hace dos días, cuando el colaborador de El Programa de Ana Rosa contaba en su programa que Isabel Pantoja había tomado la decisión de abandonar el país.

Un acto, el de Rossi, que no terminó de gustar a la presentadora de Socialité, que aprovechó su presencia en Sálvame a lo largo de la tarde de ayer, para recordarle al tertuliano que esa noticia ya ha había dado ella en exclusiva, hace varios meses.

"Antonio Rossi no solo es compañero, sino amigo mío, pero la noticia del futuro de la Pantoja la dio tu compañera María Patiño en este programa (Sálvame) hace seis meses. Y a dónde se iba, y con quién se iba y con el equipo que se iba. Es más, se va con dos personas que ya tiene contratadas", tras este 'zasca', la periodista aprovechaba para lanzar más información del lugar al que supuestamente se irá Isabel Pantoja, y según Patiño es México. "Por cierto Antonio Rossi, no te enfades conmigo, pero si tú no lo recuperas, lo recupero yo. Pero aquí en este mismo programa, María Patiño da la exclusiva de que la Pantoja se va fuera de España", finalizaba entre sus propios aplausos.

Pero tras este discurso, parece que la gallega se ha arrepentido de sus propias palabras y ha querido retractarse en la tarde de este viernes, pidiendo perdón a su amigo a través de una directa mirada a la cámara. "Si no lo digo reviento, ayer hice algo en este plató de lo que no me siento nada orgullosa. Le quiero pedir perdón a mi compañero Antonio Rossi, él dio una información de que Isabel Pantoja abandonaba España y yo en un ataque de soberbia que tuve, creo que no estuve a la altura", comentaba la presentadora de Sálvame Naranja con la mano en el pecho.

"Antonio, te pido perdón porque yo soy de las que asumen las cosas cuando las hacen mal y no señalo nunca a nadie. Quiero pedir disculpas porque no fui ni buena compañera ni buena amiga, perdón Antonio", tras estas palabras un fortísimo aplauso se arrancaba en el plató. Un gesto que su propio compañero Kiko Matamoros ha querido poner en valor, y asegura que estas palabras "honran" a la colaboradora.

