Kiko Matamoros no puede aguantar las lágrimas en 'Sálvame' al recordar a Mila Ximénez

Kiko Matamoros está ultimando los detalles para su salida hacia Honduras, y es que tal y como se pudo confirmar desde la cadena de Mediaset el pasado viernes en Sálvame Deluxe, el colaborador del programa de Telecinco será uno de los concursantes de la próxima edición de Supervivientes 2022.

En la tarde de hoy, Jorge Javier Vázquez ha querido saber cómo se encontraba el exmarido de Makoke, tras anunciar que sufrirá las desavenencias del reality más duro de Mediaset. "Sobre todo estoy preocupado por lo que dejo aquí, tanto personalmente como profesionalmente", explicaba Matamoros en referencia a su pareja, la modelo Marta López, de la que todavía se desconoce si será o no la encargada de defender al colaborador en los platós, a lo largo de las semanas en las que esté en Honduras.

Si hay algo que ha sorprendido a Jorge Javier Vázquez, es que Matamoros ha confesado que se le ha pasado por la cabeza pedirle matrimonio a Marta en alguna de las probables visitas de la influencer a la isla. "Es posible que pida matrimonio a Marta durante el reality, pero me gustaría hacerlo en la intimidad".

Pero justo cuando hablaba sobre la dureza del formato y las pruebas que va a tener que realizar, Matamoros recordaba el paso de la fallecida Mila Ximénez por el reality, de la cual fue participante en la edición del año 2016. "Me estoy acordando muchísimo de Mila, y sé que cuando esté allí, muchísimo más".

"Ya sé que la echamos de menos todos los días, pero ten en cuenta que cuando ella se fue allí, nosotros estábamos muy peleados, y cuando volvió nos encontramos en los tornos de Telecinco y no tuvimos que decirnos nada, nos dimos un abrazo y...", explicaba el futuro 'superviviente', que no pudo contener las lágrimas al pensar en este emotivo recuerdo junto a Mila.

Pero no se quedaba ahí, y aseguraba que le va a ser muy difícil no pensar en ella mientras se encuentre junto a sus compañeros en Honduras. "Es que se va uno con sus propias cargas, con las de otros, y se te remueve todo. A lo mejor a la gente le parezco un imbécil, pero sé que me va a costar mucho en ese sentido quitármela de la cabeza. Pero si me pasa esto es porque merece mi recuerdo y mi cariño".

