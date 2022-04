Dakota Tárraga ataca a Kiko Matamoros y duda de su paso por 'Supervivientes' al no tener "sus necesidades"

Durante el último programa de Viernes Deluxe, el pasado 1 de abril, la cadena de Mediaset emitía el vídeo de presentación de Kiko Matamoros, confirmando así su participación en la próxima edición de Supervivientes 2022, y silenciando los rumores que se venían escuchando desde hace algunas semanas sobre si el exmarido de Makoke iría o no a Honduras.

"Hola, amigos, soy Kiko Matamoros y quiero anunciaros que soy concursante de Supervivientes, quiero demostrar que puedo vivir sin aditivos ni conservantes y quiero dedicar este concurso a todos los que me habéis seguido durante muchísimos años en Telecinco. Suerte a todos y a por todos", así se presentaba el colaborador de Sálvame, ante el público que le verá pasar hambre en las playas de Honduras.

Pero la polémica está servida después de las declaraciones de Dakota Tárraga, exparticipante del programa Hermano Mayor y 'superviviente' de la edición del 2019. Tárraga, mediante sus redes sociales, ha opinado sobre la participación de Kiko en el concurso, y no ha dudado en expresar su opinión de una forma muy clara y dura. "El señor Kiko Matamoros va a Supervivientes, me parece muy bien pero a ver lo que dura, porque una persona que es drogadicta reconocida... No sé. Va a un concurso que no tiene ninguna de sus necesidades, me extraña un montón, pero no sé vamos a verle", dejando así la duda en el aire sobre el futuro del concurso de Matamoros.

Su enemistad se remonta a la participación de Dakota en el reality de supervivencia hace tres años, y es que el colaborador fue muy crítico con el paso de Tárraga por Honduras. Por ello, también le ha querido lanzar una 'pullita' sobre las declaraciones que arrojaba el colaborador sobre ella. "Él ha criticado a todo el mundo que ha ido, y no solo eso, sino a sus compañeros a los que más, pues ahora veremos a ver lo que pasa con él".

Pero el rapapolvo de Dakota no se quedaba ahí, y aseguraba que no entendía por qué la pista que daba la cuenta de Twitter oficial del programa sobre el concursante que se desvelaría en Viernes Deluxe, que fue Matamoros, era una bola negra de billar. "Raro me parece que le hayan puesto una bola de billar y no otra cosa que a él le gusta mucho".

