Jorge Javier confiesa su decepción con Pablo Alborán desde la muerte de Mila: "Me dolió mucho"

Jorge Javier Vázquez ha hecho una inesperada confesión en Sálvame. El presentador, que conduce el nuevo Sálvame Limón junto a Adela González, ha desvelado su decepción con Pablo Alborán desde que se produjo la muerte de Mila Ximénez a causa de un cáncer, el pasado 23 de junio.

El programa de Telecinco se ha hecho eco de la visita del cantante malagueño a La Resistencia. Tras emitir un vídeo resumiendo su entrevista en el formato de David Broncano en Movistar Plus, Jorge Javier ha tomado la palabra desde el plató de Sálvame.

"Veo a Pablo Alborán en La Resistencia y desde hace algún tiempo me deja bastante frío cada vez que lo veo", ha afirmado ante la sorpresa de su compañera. Tras esta confesión, el catalán explicaba el motivo de su sentir: "Mila Ximénez lo amaba por encima de todas las cosas, no paraba de hablar de él y de cantar sus canciones", ha recordado el presentador, reconociendo que esa situación le causaba celos.

"El día que [Mila] se va, este programa intentó por todos los medios obtener algo de él, un vídeo, un audio, una llamada telefónica... y nos fue imposible. Lo intentamos por todos los medios", prosigue Jorge. "Desde entonces, Pablo Alborán se me ha caído bastante".

Ante el relato del de Badalona, Adela González se ha preguntado si realmente el artista fue consciente de que el programa quiso contar con él para homenajear a la colaboradora tras su fallecimiento. "Probablemente dirá 'no me enteré, nadie me dijo nada...'", ha vaticinado Jorge, que aclara que "esto no es una lista de agravios ni reproches, es una decepción".

Pese a que Adela ha preferido confiar en las buenas intenciones del cantante, el presentador tiene clara su postura: "Era imposible no enterarse de la marcha de Mila", ha espetado. Además, ha asegurado que no solo él se sintió decepcionado con la actitud de Alborán: "Me dolió mucho, a mí y a todo el equipo", ha rematado antes de cambiar de asunto.

