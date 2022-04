Quién es Ignacio de Borbón, el primo desconocido del rey Felipe VI que irá a 'Supervivientes 2022'

Ya conocemos varios nombres de los concursantes de la próxima edición de Supervivientes 2022: Nacho Palau, los colaboradores de Sálvame, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, la cantante Ainhoa Cantalapiedra o la ex granhermana Marta Peñate lucharán por alzarse como vencedores del reality de supervivencia de Mediaset.

Pero parece que en esta edición la realeza se colará en el programa, y es que Ignacio de Borbón es el sexto participante confirmado para el concurso. No es de extrañar que su apellido pase desapercibido ya que es que es primo lejano del actual rey Felipe VI.

Pero ¿quién es Ignacio de Borbón?

Tiene 20 años y es modelo de profesión desde que a los dos años comenzase en el mundo de la moda de la mano de Francina Models. Actualmente triunfa en las pasarelas de Asia gracias a sus rasgos afilados y sus ojos claros. "El modelaje es algo que siempre he querido hacer. Mandé mis fotos y me llamaron para un casting. Después, me ofrecieron un contrato y ya empecé a trabajar en la industria", confiesa Ignacio a Vanitatis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ignacio de Borbón (@nachodeborbon)

No obstante, si hay algo que inquietará a la audiencia de Supervivientes es qué relación guarda este joven madrileño con la Familia Real española. En el árbol genealógico del modelo se pueden ver algunos de los reyes más importantes de la historia de España: Carlos IV, Carlos V y Felipe V.

Pero su relación más cercana con el rey Felipe VI proviene de su tatarabuela, Enriqueta de Borbón y Parade, que fue duquesa de Sevilla, y su abuelo, conde de Artois, primo segundo del rey Juan Carlos con el que guardaba relación hasta su fallecimiento.

"Soy Nacho de Borbón y estoy muy contento de anunciar que soy concursante de Supervivientes 2022. Tengo muchísimas ganas de empezar esta experiencia, de vivir esta aventura y de dar lo mejor de mí para llegar lo más lejos posible e intentar ganar el concurso. Tengo muchas ganas de conoceros a todos, un saludo muy grande y un abrazo, nos vemos pronto", así se presentaba el 'royal' en su vídeo para el concurso.

La noticia se anunciaba este miércoles en el programa de Sonsoles Ónega, Ya es mediodía, durante su sección Fresh, al igual que vienen haciendo desde la cadena en otros programas para presentar a los concursantes.

