Marlene Morreau escondió un mechero “dentro de su cuerpo” para hacer fuego en ‘Supervivientes’

Telecinco está poniendo toda la carne en el asador para promocionar la nueva edición de Supervivientes 2022. Este martes se anunciaba que la nueva concursante confirmada es una repetidora, Anabel Pantoja, quien ya concursó en la edición de 2014 y que solo aguantó 14 días en la competición, antes de ser expulsada por el público. Su fichaje era un secreto a voces, y se sumaría así a otros participantes confirmados como el colaborador televisivo Kiko Matamoros, el artista Nacho Palau o la cantante Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de Operación Triunfo 2.

Tras conocerse su fichaje durante la emisión de Sálvame, Anabel explicó que su expareja Omar Sánchez (concursante de Supervivientes 2021) le va a enseñar “hacer lo de los anzuelos. Si me deja la productora, me los llevo hechos”, avanzaba. Huelga decir que la organización no permite que los participantes lleven desde casa objetos que le faciliten la vida en la isla, aunque en otras temporadas no han podido evitar que esto suceda.

David Valldeperas, que ayer debutaba como colaborador de Sálvame (tras haber ejercido durante años de director, e incluso de puntual presentador), aportó un dato interesante al respecto. “Marlene Mourreau se llevó un mechero escondido... escondido dentro de su cuerpo”, aseguró. Él conoce esa información porque entonces trabajaba en la parte técnica del reality. “Se lo sacó para encender un fuego”, añadía.

Recordemos que Marlene Mourreau fue una de las concursantes de Supervivientes 2006. Partía como una de las grandes favoritas, pues poco antes había conseguido ganar otro reality, Gran Hermano VIP, pero decidió tirar la toalla en el programa del Caribe al considerar que no era su sitio. Se convirtió en la primera famosa expulsada de Supervivientes.

En aquella temporada, que terminó ganando la italiana Carmen Russo, la organización encontró un mechero escondido en un preservativo, y todos negaron que fuese de su propiedad. Como castigo, se decidió quitarles las cerillas a los concursantes, y les apagaron el fuego con una cacerola de agua.

Esa edición, como decimos, fue la primera que se realizaba con famosos en Telecinco, y allí el primero en conseguir hacer fuego fue el cantante Jesús de Manuel, conocido por su paso por Operación Triunfo. Todavía se le considera el primero en lograr encender un fuego de forma natural cuando se hace un repaso de la historia del programa. Sin embargo, él mismo reconocía años después que tuvo ayuda de fuera. “Hacer clima tropical, en una cueva, de manera natural, es imposible. Hubo un mechero, seguro”, explicó en una entrevista en YouTube.

