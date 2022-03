'Supervivientes' negocia con Asraf Beno y así poder contar con Isa Pantoja en plató

Mediaset España y Bulldog TV ya se encuentran inmersos en el casting de Supervivientes 2022, que llegará a Telecinco en la segunda quincena de abril. Por tanto no es de extrañar que ya empiecen a filtrarse los primeros nombres de sus posibles futuros concursantes.

Uno de ellos es Asraf Beno, el novio de Isa Pantoja que se encuentra en negociaciones para para poder viajar hasta Honduras. Un fichaje que permitirá al programa contar con la hija de Isabel Pantoja en plató.

Hay que recordar que el colaborador de Viva la vida ya negoció ser concursante del reality de superviviencia en 2020, pero al hacerse las pruebas para entrar "me dijeron que me podría morir en menos de un año por una anomalía en mis pulmones", según contó en Volverte a ver.

Entonces, Carlos Sobera contó que el modelo había pasado unos meses muy angustiado porque con la pandemia de coronavirus no había podido ser sometido a las pertinentes pruebas ni tampoco obtener ningún resultado.

"He estado muy mal, no sabía lo que era. Me dijeron que era una cosa muy mala. Ahora he superado todo, no es tan malo como pensaba. Me han dicho que estoy bien. Desde ahora no quiero secretos, quiero que entremos en La casa fuerte siendo libres de todo. Perdóname por estas mentirijillas. Las hice por ti, para que no te diese pena ni te sintieras mal", expresó el joven, que le había ocultado su problema a su chica.

Entonces también se dijo que había sido la propia Isa P. la que le había prohibido participar en el concurso de Telecinco y, que si no había sido concursante, sería“posiblemente” porque no llegó a un acuerdo económico. Finalmente la explicación era otra.

Mediaset España necesita como agua de mayo la llegada de Supervivientes a su parrilla para remontar sus datos de audiencia y frenar la racha de victorias de Antena 3, que lleva ya cuatro meses venciendo a Telecinco. Y para ello será vital contar con un casting potente.

En las últimas fechas, muchos son los nombres que se han rumoreado. Uno de ellos precisamente ha sido el del tío de Isa P., Agustín Pantoja. Según publicó Lecturas, el cantante habría recibidio una jugosa oferta por parte de la cadena para viajar hasta Honduras y, por el momento, la negociación sigue su curso.

Otros nombres que han estado sobre la mesa han sido los de Marta Riesco y Antonio David Flores. Sin embargo, la reportera de El programa de Ana Rosa ha negado la mayor, mientras que la cadena ha rechazado categóricamente que haya negociado con el padre de Rocío Flores.

Este medio también confirmó hace unos días que la productora se había interesado en Jesulín de Ubrique y Eduardo Navarrete, pero ambos habían rehusado el ofrecimiento. Lo mismo ocurriría con la hija del primero, Julia Janeiro, que tampoco será concursante de Supervivientes.

