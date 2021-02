Asraf Beno acusa a Ana Rosa Quintana de haber sido despedido de 'Ya es mediodía'

Hasta su entrada en La Casa Fuerte el pasado noviembre junto a su novia Isa Pantoja, Asraf Beno era uno de los colaboradores de Ya es mediodía Fresh, la sección de corazón del programa presentado por Sonsoles Ónega en Telecinco.

Sin embargo, desde su salida del reality de Bulldog TV, el modelo no ha vuelto a aparecer por el magacín, lo que ha llevado a sus seguidores a preguntarse la razón de su ausencia. "A la jefa no le gustó que le respondiera", escribía este martes el modelo en Instagram ante una pregunta de sus usuarios.

En concreto se refiere a Ana Rosa Quintana, la actual propietaria de Unicorn Content, la productora que produce Ya es mediodía, Cuatro al día o El Programa de Ana Rosa, entre otros.

instagram-de-asraf

Hay que recordar que durante su paso por La Casa Fuerte, Beno atacó a Quintana después de que ésta lo calificara de machista y dijera que cuando Pantoja saliera de la casa le iba a advertir que "no le viene bien este chico".

"Es una persona que solo le importa su ego, su orgullo. Es una chica listísima, solo tiene un defecto, que no sabe elegir pareja", dijo la presentadora.

Unas palabras que no sentaron nada bien a Beno. "¡Que aprenda a elegir ella primero!”, respondió Asraf, airado, al preguntarle Jorge Javier Vázquez. "No me parece justo, si no sabe de lo que habla... A mí no me parece que sea machista", añadía.

Intervenciones pocas y escasas

Sin embargo, las razones de esta ausencia son distintas. Además de que sus actitudes machistas no son bien recibidas por la dirección del programa, lo cierto es que Beno no aportaba demasiado al magacín.

De hecho, sólo hay que echar un vistazo a la hemeroteca para descubrir que en los apenas quince minutos que dura la sección del Fresh, Beno pasaba completamente desapercibido y sus intervenciones eran pobres y escasas.

Ante esta situación, lo más normal es que los programas decidan prescindir de este tipo de colaboradores y apuesten por nuevas caras, como así ha ocurrido recientemente con Ylenia Padilla, como así contábamos en BLUPER.