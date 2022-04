Sorpresa en ‘Maestros de la costura’: cae eliminada una de sus mayores favoritas

Maestros de la costura se adentra poco a poco en su recta final, después de haber vivido la pasada semana la repesca del concursante Borja. En la gala ofrecida este martes, dos veteranos llegaron a estar en la cuerda floja, y finalmente los jueces decidieron que la nueva expulsada debía ser Isabel Gomila, una de las grandes favoritas de la edición.

Isabel es presente y futuro de la moda. ¡GRACIAS por volver al taller de #MaestrosDeLaCostura! ¡Te queremos! 💖💖💖 pic.twitter.com/ZcWYlNShoB — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 5, 2022

En la primera prueba, como es habitual, Isabel brilló; no fue la mejor valorada por los jueces (tal honor recayó por primera vez en Lili), pero tampoco le hacía falta una palmada en la espalda. Isabel estaba siendo, de lejos, una de las aprendices más eficientes, y en el caso del grupo de los veteranos, una de las que más ha demostrado su evolución.

En la prueba de exteriores, los concursantes fueron hasta el Museo de la Seda, y allí algunos participantes vivieron una pequeña encrucijada. Al igual que la semana pasada sucedió con el cuero, Isabel, Caterina y Lili no coserían con esta fibra de origen animal, pero al estar implicadas en un desafío por equipos tuvieron que dejar sus principios a un lado. “No es algo que yo haría ni en mi marca ni en mi casa, pero no podemos fallar al equipo”, avanzaba Isabel.

Como ganadora de la primera prueba Lili fue la capitana de los dos equipos: uno formado por Caterina, Lluís y Pablo, y otro por Isabel, Borja y Eduardo. Estos tres últimos se quejaban del favoritismo de Lili hacia el otro grupo; Isabel incluso acusó a su compañera de haberles dejado “con el culo al aire”, pues su maniquí acabó incluso por el suelo. Tras una segunda prueba en el exterior con los retales Eduardo Navarrete bromeó sobre si Lili va a ganar el concurso; a la concursante no le sentó bien el comentario, y María Escoté tuvo que salir a defenderla, alegando que es “supertalentosa”.

Finalmente, Eduardo, Isabel y Borja (que fue el mejor de su equipo) se midieron en la prueba de eliminación. El vasco, que fue repescado la semana anterior, pudo entrar primero a la mercería como privilegio, para desesperación de sus compañeros. Y fue el mejor parado de los tres aprendices que estaban en la cuerda floja, por lo que la expulsión se la jugaban Eduardo Navarrete e Isabel Gomila. El reto consistía en en diseñar y fabricar una prenda que reuniera las características de la slow fashion en tan solo 90 minutos.

Finalmente fue Isabel la eliminada, y ella lo asumió con deportividad, aunque con pena. “Me olvido de todo lo que tengo fuera, ha sido un maravilloso portal para mostrar mi trabajo y un rayo de luz enorme”, dijo en su adiós. Las redes sociales se llenaron de apoyo hacia la holandesa, e incluso algunos hablaron de que la decisión de los jueces había sido una “absurdez” o incluso un “tongo”.

#MaestrosDeLaCostura

Tongo

Isabel lo hizo mejor y persona mejor que su compañero

No debió irse — Giovanny (@Giovanny0929) April 5, 2022

#MaestrosDeLaCostura No es por nada, pero huele a tongo. Aunque no lo haya hecho muy bien Isabel, está a años luz de Eduardo que, aunque me cae bien, ha hecho un modelito que mas parece una bata de feria, malcosida y encima facilonga y de mal gusto… — Felipon (@Felipedelaserna) April 5, 2022

#MaestrosDeLaCostura el robo del siglo. Que Lili siga ahí y hayan tirado a Isabel. Tongo sin filtro. — Sugar Puss 0'Shea (@FranccesLucca) April 5, 2022

Isabel expulsada y Lili dentro.



Pues hasta aquí la absurdez de #MaestrosDeLaCostura — Efrenrod 🏳️‍🌈 (@Efrenrodher) April 5, 2022

