David Valldeperas regresa a 'Sálvame' como colaborador haciendo una broma sobre la 'Operación Deluxe'

Hace dos semanas, BLUPER anunciaba en exclusiva la salida de David Valldeperas y Alberto Díaz como directores de Sálvame y que, tras la medida, las riendas del programa pasarían a manos de Óscar Cornejo, director de la productora del programa, La Fábrica de la Tele.

El pasado lunes 28 de marzo, Sálvame iniciaba una serie de cambios que tendrían como objetivo mejorar la audiencia del programa, que lleva estancado en una profunda crisis de audiencia desde hace varios meses. La desaparición de Sálvame Lemon Tea, la salida de Carlota Corredera o la nueva sección de Belén Esteban, Lo de Belén, son algunos de los movimientos de la productora para conseguir relanzar el programa.

Pero no solo han sido esos cambios. El objetivo de la nueva dirección es volver a los 'orígenes' del programa, allá por 2009, y por ello han transformado Sálvame Limón en una 'tertulia' más íntima entre los nuevos presentadores, Jorge Javier Vázquez y Adela González, y dos invitados para comentar las noticias del día.

En la tarde de este 5 de abril, la primera de imagen del programa correspondía a una estructura que habían montado fuera del plató, pero rápidamente conectaban con la mesa del Limón y todos los espectadores descubrían que uno de los invitados de este nuevo Sálvame era David Valldeperas, que no aparecía en televisión desde su salida el 25 de marzo. "Una voz familiar, pero ¿dónde estabas?", preguntaba Jorge Javier entre risas, a lo que el ya exdirector respondía que "estaba descansando".

"Pero ¿a ti no te habían echado?", ironizaba Vázquez, a lo que visiblemente risueño contestaba: "Eh... ¿sí? Ya te dije que no me movía de aquí". El que le diera las órdenes a Jorge Javier por el pinganillo, aseguraba que es "un honor estar en esta mesa".

Una mesa en la que también se sentaba la periodista María Eugenia Yagüe, algo que aprovechó Valldeperas para bromear. "Ha sido echarle un montón de gente que no quería venir, pues viene”, comentaba, antes de ironizar también sobre la Operación Deluxe. "Y no te he espiado nunca, ¿eh?".

El debut de Valldeperas como colaborador no se limitó solo a Sálvame Limón, ya que también fue 'uno más' en Sálvame Naranja junto a otros colaboradores del día como Belén Esteban, Anabel Pantoja o Kiko Hernández. Valldeperas, al igual que sus compañeros, participó en la mayoría de asuntos que se trataron a lo largo de la tarde.

