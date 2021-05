Quién es Helena Bianco, la cantante invitada esta tarde a ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas El miedo de los famosos a hacer el ridículo cuando van como invitados a ‘Pasapalabra’

Nombre completo: Elena Vázquez Minguela.

Profesión: Cantante.

Intagram: https://www.instagram.com/helenabianco_oficial/

Twitter: https://twitter.com/helena_bianco

Helena Bianco se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que la veterana cantante participará, en calidad de invitada, en el concurso Pasapalabra, el cual presenta Roberto Leal en las tardes de Antena 3. Una cadena de televisión muy especial para la propia Helena, pues recordemos que ella fue la ganadora de la primera edición de La Voz Senior.

Natural de Valladolid, Helena Bianco es un animal escénico, que lleva más de medio siglo sobre las tablas. En su amplio currículo destaca su etapa en el grupo Los Mismos, el cual tuvo mucho éxito con canciones como ‘El Puente’ o ‘San Bernardino’. Intentó representar a España en el Festival de Eurovisión concursando en Pasaporte a Dublín, el cual ganó Karina. Más tarde, en los 80, inició una carrera en solitario con el nombre artístico de Jara.

En 2003 concursó en Vivo Cantando, en Telecinco, en el que precisamente Karina volvió a ganar. Años después, junto a Guillermo Antón forma el grupo Bianco; junto al propio Antón, en 2007 bajo el nombre Los Amantes, participan en Misión Eurovisión. Desde entonces ha trabajado en numerosos espectáculos, en solitario u otros grupos de los 60 y 70, y ha vuelto a ofrecer conciertos con Los Mismos.

En 2019 aprovecha la oportunidad para presentarse a La Voz Senior, donde enamoró al público con su hermosa forma de cantar y se alzó con la victoria. “Para mí ha sido muy enriquecedor, he tenido unos medios impresionantes de los que nunca había disfrutado, y un público joven, diferente, desconocedor de mis éxitos la mayoría, y he convivido con compañeros profesionales que hacía años que no vivía” reconocía a este portal en una entrevista, tras su victoria.