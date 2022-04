Luis Fonsi, sobre Will Smith en 'El Hormiguero': "Ha pedido perdón y todos nos equivocamos, ya está"

Luis Fonsi se convertía en el segundo cantante en visitar El Hormiguero esta semana después del encuentro de ayer entre Pablo Motos y Maluma, y lo hacía para presentar su nuevo álbum, Ley de Gravedad. Pero esta vez acudía solo y no acompañado de David Bisbal como sí lo hacía el pasado junio de 2021.

El cantante ha presentado su nuevo sencillo, Dolce, en el que ha confesado que participa su mujer, la modelo española Águeda López, como protagonista. "Nunca quise mezclar lo personal con lo profesional, pero al final me decidí. La elegí a ella porque es la mujer más bella del mundo".

Pero si hay una canción que cambió la vida del puertorriqueño, fue Despacito, con la que recorrió todo el mundo, desde Japón a Rusia. "Me arriesgué con una balada más romántica y gracias a Dios triunfó. Es una canción que voy a cantar el resto de mi vida".

Pero el presentador, no quiso pasar por alto la opinión del cantante sobre lo que ocurrió en la gala de los Oscar, cuando Will Smith propinó un golpe a Chris Rock tras un comentario sobre la enfermedad de su mujer. El propio Fonsi participó en la ceremonia y vivió aquel suceso de cerca, ya que el artista interpretó la canción principal de la película de Disney, Encanto. "Primero quiero decir que cantar allí fue increíble, tras mi actuación me fui a cambiar de ropa, y mientras me estaba cambiando de traje en mi camerino, me comenzaron a llegar mensajes de lo que sucedió. Hasta que no escuché a Will no supe lo que estaba ocurriendo", explicaba el cantante.

"He conocido a Will en varias ocasiones y me parece un ser humano espectacular, se equivocó, es la realidad y la violencia no lleva a ningún lado positivo. Es una equivocación, pero ya, no hay que cancelarle y hay que seguir adelante. Tenemos que reconocer nuestros errores, yo la he cagado mil veces, se pide perdón y me aseguro de que no vuelva a pasar", afirmaba el artista.

Ante este dicurso, similar al que daba Pablo Motos sobre el asunto, el presentador asentía con la cabeza mientras respaldaba el que "todos la hemos cagado en algún momento".

Pero Fonsi quiso añadir también un comentario sobre la mujer de Will, Jada Smith. "Uno tampoco sabe lo que está viviendo él, lo que está viviendo Jada, hay muchos factores que uno no sabe y a la gente rápido le gusta opinar", sentenciaba.

[Más información: ‘El Hormiguero’ dobla en audiencia a ‘La que se avecina’, que marca mínimo histórico en cuota]

Sigue los temas que te interesan